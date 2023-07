Salió a comprar pan, lo alcanzó una bala perdida delante de su hijo de 4 años y cuatro horas después murió

La noche del martes pasado Jonathan Caracciolo, salió a comprar pan a tres casas de su vivienda, para los canelones que iba a cenar junto a su familia, cuando una bala perdida le pegó en el pecho y resultó fatal. "Corrió hacia la casa de él, ingresó y dijo que le dieron que por favor lo ayudaran porque se estaba desangrando", relató Romina Riquelme, la cuñada de la víctima, en diálogo con cronica.com.ar. Después de agonizar por cuatro horas, falleció. La causa está caratulada como homicidio, pero no hay detenidos.

El relato es dramático y el dolor aún está a flor de piel. Alrededor de las 23.20 del martes pasado, el joven de 29 años, salió de su vivienda situada en el barrio 30 de marzo, para ir a un almacén. Esperaba que lo atiendan cuando una bala lo alcanzó e hirió. Según contó Riquelme, la balacera ocurrió en el barrio "22 de abril", que está "pegado" al que viven ellos, a dos casas de distancia aproximadamente.

El disparo le impactó en el "costado cerca del pecho", y le perforó el pulmón y el hígado. Tras ser herido, Jonathan, corrió hacia su casa. "Me dieron", le dijo a la mamá de su hijo de 4 años. La ambulancia tardó más de veinte minutos en llegar, y la Policía también. "No lo asistían porque no lo podían tocar", cuestionó Riquelme sobre el accionar del personal médico. Por eso, su hermana le cubrió la herida "para que no se desangrara".

Su hijo de 4 años fue testigo de todo el dramático escenario.

"Se les cayó dos veces de la camilla, tuvo dos convulsiones en el piso, y había perdido mucha sangre", detalló Riquelme.

La víctima fue traslada al Hospital Artémides Zatti, donde estuvo más de una hora en guardia.

"Estuvo más de una hora sufriendo, lo mirábamos y lo escuchábamos quejarse", contó. Luego fue ingresado al quirófano, donde alrededor de la una y media de la mañana sufrió tres paros cardíacos. A las tres y media de la madrugada del miércoles pasado le avisaron a la familia de Jonathan que había fallecido.

Hasta el momento no hay detenidos. "No tenemos nada, nadie nos da respuestas", sostuvo Riquelme quien afirmó que "los tiroteos siguen", por bandas narcos que se disputan el territorio para vender droga. "Ayer estaban a los tiros", contó.

"Mi hermana está destrozada y desprotegida, se quedó con cuatro menores a su cargo", expresó.