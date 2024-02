Milei lloró en el Muro de los Lamentos y se reunió con el presidente de Israel

Según un comunicado de prensa emitido por el Ministerio, estas denuncias provienen de personas que aseguran haber sido coaccionadas y maltratadas por líderes de diferentes agrupaciones, quienes los obligaron a asistir a las manifestaciones. Entre los afectados se encuentran beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, quienes habrían sido amenazados con la suspensión del plan o la no certificación de su día de trabajo si no participaban en la movilización.

De manera inesperada e inédita, el gobierno nacional no habilitó aún los dineros para pagar haberes a docentes y no docentes universitarios. Por lo tanto la Universidad Nacional de Rosario comunicó que el Banco Nación ya confirmó que no habrá adelanto posible de fecha de pago y acude a la Justicia.