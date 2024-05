Los docentes de Amsafé votaron una medida de fuerza por 48 horas para la próxima semana en disconformidad con el ofrecimiento del gobierno en la paritaria salarial, y en medio del malestar por el llamado “premio”, que el gremio denuncia como el viejo presentismo del ministro reutemista Fernando Bondesío encubierto.

Los maestros públicos definieron parar el miércoles 8 y jueves 9 (el segundo día coincide con la huelga nacional convocada por las tres centrales sindicales), y también con el paro de los docentes privados de Sadop.

En el inicio de las votaciones departamentales, el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso había dicho sobre ambas cuestiones conflictivas, el salario y el premio: “Con esta propuesta no llegamos a cubrir lo que hemos perdido de poder adquisitivo hasta el mes de febrero. Estamos dispuestos a discutir el ausentismo, pero lo único que le interesa al Gobierno es que asistamos, no importa si estamos en condiciones o no”.

Desde el Gobierno señalaron queel incremento salarial propuesto es del 15% respecto del salario de diciembre a pagar en dos veces: un 7,7% en abril y un oprcentaje igual en mayo. El gremio interpretó las cifras de otra manera: se trata de un 5% en abril y otro tanto en mayo respecto del sueldo de marzo, y por lo tanto es menor que la inflación en el período.

Alonso informó sobre la contundencia del rechazo: la votación fue de 27.8970 votos en contra del ofrecimiento oficial y apenas 861 de aceptación.

Antes de que los maestros resolvieran su postura, el ministro de Economía santafesino Pablo Olivares, quien participó de la paritaria, había recalcado que la porpuesta salarial era la máxima posible en el estado actual de las cuentas públicas. “Transmitimos a los gremios una oferta que va en función de la evolución de los recursos. Es la oferta que puede hacer un Gobierno que cerró el mes de marzo con déficit por caída en la recaudación”, explicó el funcionario, pero ese pedido de “reflexión” no alcanzó para evitar la medida de fuerza.

Los anteriores paros del sector fueron a mediados de marzo, cuando los gremios –también el privado Sadop– rechazaron la propuesta de aumento salarial del 9%: dos medidas de fuerza de 48 horas los días 19, 20, 26 y 27 de ese mes. Después, sí hubo aceptación para la oferta de un incremento del 18% para abril sobre el sueldo de diciembre, que se cobró por planilla complementaria.

Sadop

Con un 90% de rechazo, los y las docentes de la educación privada dijeron no a la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial y realizarán medidas de fuerza la semana próxima: “el gobernador debe leer claramente la decisión: la dignidad vale mas que cualquier descuento. Las amenazas no logran revertir lo inaceptable de una propuesta que dista mucho de lo que se anuncia en las placas y las declaraciones mediáticas del gobierno”, afirmó Martín Lucero.

A criterio del secretario general de Sadop Rosario, el ajuste al bolsillo de las y los trabajadores es un hecho que “se siente cada vez que se va al supermercado o a pagar el alquiler. La docencia puso mucha voluntad para llegar hasta acá y confió en el compromiso del gobierno de continuar trabajando reunión tras reunión, en la mejora de las condiciones salariales”.

Si bien cada vez que desde el ejecutivo provincial se refirió al descuento que podría alcanzar a quienes realicen medidas de fuerza, el rechazo fue contundente y sin temores: “el salario docente no alcanza; no alcanza hoy, no alcanza con un 5% de aumento y no cambia nada un descuento”. Para el dirigente gremial la sumatoria de una “magra propuesta salarial, una amenaza de descuento, la reinstalación del presentismo y el proyecto de cambio en la ley jubilatoria incrementaron el enojo y la impotencia que se vive en las escuelas. Están tensando en demasía la cuerda de la paciencia”.

“Se esperaba del gobierno una actitud distinta para con la docencia. Evidentemente el problema es con nuestro sector y este conflicto es responsabilidad exclusiva del gobernador que ha elegido a la docencia como blanco de sus embates”. Y concluyó: “Estamos en paritarias desde el 4 de enero y no hubo una propuesta digna. Nos juntaron para una y otra foto. A los demás gremios los llamaron tres veces en dos semanas y le mejoraron la oferta en cuatro ocasiones”

Medidas de acción

El miércoles 8 y jueves 9 se realizarán las medidas de fuerza con movilización conjunta con el resto dela docencia.