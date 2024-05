La desinversión de Paramount: otro grupo mediático rosarino se mete en la puja por Telefé Rosario

El proceso de desinversión que retomó el grupo norteamericano Paramount, dueña de la marca Telefé en el país, sigue generando la atracción de los multimedios de Santa Fe. Ahora, es el Grupo Boing el que está interesado en quedarse con Telefé Rosario y está dispuesto a competir con grupos rivales que ya filtraron su interés.

La nave insignia de Grupo Boing es la Radio Boing 97.3, una de las mas escuchadas de la ciudad, pero también son dueños de otras emisoras: la informativa Río, la hitera F!, Kiss FM y los portales RedBoing e Impulso Negocios, dedicados a la información general y la económica respectivamente. La inversión para quedarse con Telefé Rosario le otorgaría una posición de liderazgo en el ecosistema de medios santafesino.

Los líderes visibles del Grupo Boing son Martín Arribillaga y el conductor Nacho Russo, quien está a cargo de dos programas diarios en la Boing. El multimedio tiene un aceitado vínculo con el macrismo, al extremo de que el propio expresidente Mauricio Macri visitó los estudios de la radio en su última visita a Rosario y los empresarios le facilitaron un auditorio para que tenga una reunión con los presidentes del PRO de las provincias.

Los otros interesados en los activos de Paramount

El interés del Grupo Boing por Telefé Rosario no es el primero que se conoce. Como contó Letra P, los que se habían mostrado interesados son los hermanos Vignati, titulares del Grupo Plus, dueños de los portales RosarioPlus.com y CasildaPlus.com y de la FM Sí 98.9.

Surge allí una disputa con cierta raigambre política. No solo porque Julián Vignati, uno de los hermanos, es presidente comunal de Arteaga -adonde llegó como candidato peronista-, sino también porque el senador y excandidato a gobernador del justicialismo Marcelo Lewandowski fue director periodístico del multimedio. De hecho, en el último cierre de listas nacionales, fue Lewandowski quien pujó para que Vignati ocupara el quinto lugar de la nómina de postulantes a la Cámara baja.

Además de los contactos con el peronismo, los Vignati también tienen llegada en la Justicia federal vía Roberto Vignati, hermano mayor y titular del grupo. Incluso, es cercano al juez Ariel Lijo, el candidato de Javier Milei a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, gracias a un particular interés en común: la pasión por los caballos.