Partidos de hoy miércoles, por Wimbledon 2023: qué argentinos juegan, a qué hora y dónde ver en vivo

La jornada del martes en Wimbledon sufrió algunas reprogramaciones debido a la lluvia, por lo que los debuts de Francisco Cerúndolo y Federico Coria se darán en la jornada de este miércoles, que también arrancó con demoras por mal clima. Enterate de los partidos de un nuevo día en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Además de los debuts reprogramados para los argentinos ya mencionados también jugará Diego Schwartzman ante el verdugo de Juan Manuel Cerúndolo, el italiano Jannik Sinner. Guido Pella deberá terminar su partido ante Borna Ćorić y Nadia Podoroska se enfrentará a Victoria Azárenka en segunda ronda. El partido entre Tomás Etcheverry y Stanislas Wawrinka está pendiente de confirmación en día, horario y court.

Otros partidos relevantes del miércoles en Wimbledon 2023: enfrentamientos y horarios

Dominic Thiem vs. Stéfanos Tsitsipás | 6-3 y 3-4 | SUSPENDIDO

Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer | SUSPENDIDO, PASÓ AL MIÉRCOLES

Daniil Medvedev vs. Arthur Fery | Cancha N°1

Jordan Thompson vs. Novak Djokovic | Court Central.