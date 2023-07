Se terminó la novela de Nicolás de la Cruz y Flamengo: el volante de 26 años no emigrará al Mengao y continuará vistiendo la camiseta de River en el segundo semestre del año. Después de largas semanas de conversaciones y propuestas, el gigante brasileño decidió desistir de las negociaciones para contratar al talentoso volante uruguayo según confirmó el propio vicepresidente del club.

“De La Cruz es un futbolista calificado para estar en Flamengo, pero River se sentó encima de la cláusula, que está cerca de los 16 millones de dólares, y Flamengo entiende que no es razonable pagarla”, sostuvo este lunes Marcos Braz en conferencia de prensa.

Aunque en River ya tenían la decisión tomada de retenerlo y parecía claro que estaba todo dado para su continuidad (tiene contrato hasta fines de 2025), las palabras del dirigente del Fla llevan tranquilidad a los hinchas millonarios al dejar en claro que no harán más esfuerzos para intentar llevárselo.

Lo cierto es que Flamengo venía siguiendo a De la Cruz desde hace tiempo y en la últimas semanas había avanzado en las tratativas con el Liverpool de Uruguay por el 50% del mediocampista, e incluso estaba negociando el contrato con el jugador por tres años con opción a uno más.

No obstante, Jorge Brito y compañía, que en un principio estaban abiertos a negociar, se plantaron en que no lo dejaría ir a no ser que se pagara la cláusula una que los de Martín Demichelis se metieron en octavos; primero, por el hecho de que implicaba perder a una de sus figuras para la parte más importante del certamen; y segundo, porque estaría nutriendo a un potencial competidor de River en la Copa.