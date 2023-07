Partidos de hoy martes, por Wimbledon 2023: qué argentinos juegan, a qué hora y dónde ver en vivo

Wimbledon 2023 tiene su segundo día este martes 4 de julio, con el debut de dos argentinos en el cuadro principal masculino.



Francisco Cerúndolo, actual número 19 del ranking, que viene de consagrarse campeón en el ATP 250 de Eastbourne y cortar con una sequía de 28 años del tenis argentino sobre césped, se enfrentará ante el portugués Nuno Borges 69 del ranking, en el segundo turno de la cancha número 14. El que gane, se cruzará en segunda ronda con el ganador del duelo entre el checo Jiri Lehecka (37°) y el austríaco Sebastian Ofner (72°).

Por su parte, Federico Coria, actual número 238 del ranking ATP, se medirá frente al bielorruso Illia Ivashka, que marcha en el número 50 en el ranking ATP. El vencedor de estos dos, en la segunda ronda, se verá las caras ante el japonés Sho Shimabukuro (162°) o el búlgaro Grigor Dimitrov (24°).

Además, la jornada contará con la reanudación de varios partidos suspendidos por falta de luz, incluido el de Tomás Etcheverry y Bernabé Zapata Miralles, que estaba 7-6(5), 7-5 y 3-6 en favor del español y el duelo entre Guido Pella ante Borna Coric, que estaba 6-3 y 4-4 para el argentino.

Partidos de hoy martes, por Wimbledon 2023: qué argentinos juegan y horario.

Francisco Cerúndolo vs. Nuno Borges | 11.00 horas | Court 14 | Primera ronda

Federico Coria vs. Illia Ivashka | 12.00 horas | Court 6 | Primera ronda

Otros partidos relevantes del martes en Wimbledon 2023: enfrentamientos y horarios

Dominic Thiem vs. Stéfanos Tsitsipás | 7.00 horas.

Carlos Alcaraz vs. Jérémy Chardy | 9.00 horas.

Alexander Zverev vs. Gijs Brouwer | 10.15 horas.

Cameron Norrie vs. Tomáš Macháč | 12.15 horas.