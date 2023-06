Germán Cano: "Prefiero no enfrentar a River, es el potencial candidato"

El miércoles 5 de julio se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, y goleador argentino de Fluminense Germán Cano anticipó, a pesar de haber quedado por encima en el Grupo D, que no quiere volver a cruzarse con River.

En un diálogo con Splendid, Cano expresó su felicidad por haber pasado a la siguiente ronda del certamen continental como primeros de su zona por sobre River, Sporting Cristal de Perú y The Strongest de Bolivia y agregó: "Creo que nuestro grupo fue el de la muerte”. El atacante de 35 años dijo que prevé una Libertadores muy pareja en la fase eliminatoria y añadió: "No veo que el candidato sea de Brasil".

“River es el potencial candidato, tiene jugadores muy buenos, lo demuestra día a día. Prefiero no enfrentar a River, me gusta jugar el clásico de la ciudad con Flamengo, pero a River lo veo muy fuerte. De River me impresiono la intensidad y velocidad con la que juega”, sumó. Luego, el ex-Vasco da Gama elogió a Lucas Beltrán: "Es un jugador muy rápido, decisivo, mucho gol. Dentro de poco lo vamos a ver en otras ligas".

Además, el surgido en Lanús diferenció a Fluminense de Flamengo y Atlético Mineiro: "El club no tiene el poderío económico que tienen ellos, nosotros tenemos muchos chicos jóvenes y eso se nota muchísimo”. Por otro lado, Germán Cano destacó que Argentinos Juniors y Racing están haciendo una buena Copa Libertadores y señaló: "Boca va mejorando".

Cuándo comenzarán los octavos de la Copa Libertadores 2023

Los octavos de final comenzarán en la semana del miércoles 2 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán durante la semana siguiente.

En los duelos podrán enfrentarse equipos de un mismo país y también aquellos que hayan compartido un mismo grupo. El primer partido de cada llave se jugará en el estadio de los clubes que salgan del bombo de los segundos y la vuelta, en el del primero.