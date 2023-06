Por qué Roger Martínez no llegaría a Boca en este mercado de pases

Roger Martínez era uno de los sueños de Boca para este mercado de pases. Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, había expresado el interés que tenían desde la dirigencia de llevarlo como refuerzo a los terrenos de Brandsen 805. Sin embargo, desde el Xeneize tendrían decidido no incorporarlo en este mercado de pases. Conocé el motivo.

La principal complicación para el arribo del colombiano es el famoso cupo de extranjeros. Actualmente, Boca tiene los seis lugares ocupados, según el máximo que permite la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Miguel Merentiel (Uruguay), Luis Advíncula (Perú), Sebastián Villa (Colombia), Bruno Valdez (Paraguay), Oscar Romero (Paraguay) y Jan Hurtado (Venezuela)

Hay que recordar que tanto Frank Fabra como Jorman Campuzano, que retornaría al cuadro de La Ribera tras su préstamo en el Giresunspor de Turquía, tienen la doble nacionalidad, por lo que no ocupan espacio a la hora de pensar en una incorporación.

Sin embargo, salvo que uno de estos espacios se libere por una venta en el arranque del mercado de pases, la llegada de Roger Martínez al equipo de Jorge Almirón estaría momentáneamente descartada.

La palabra de Roger Martínez sobre el interés de Boca

El propio jugador ya conocía del interés del cuadro de La Ribera, aunque expresó hace algunos días que todavía no definió su futuro: "Yo soy un agradecido con Boca y con Román (Riquelme), que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro".