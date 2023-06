La modelo Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva debido a complicaciones en su salud con motivo de una hipercalcemia e insuficiencia renal, por lo que requiere con urgencia un trasplante de riñón y su hermano menor Ezequiel se ha ofrecido como donante.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, fue la propia Silvina Luna quien reveló esta situación: "Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del INCUCAI". Con estas palabras, la modelo comentó su complicado presente en cuanto a la salud.

Pero no fue lo único, también relató el emotivo gesto que recibió: "Una de las personas que se ofreció fue mi hermano Ezequiel, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso. Como falta, no me quiero adelantar". De esta manera, aún no conversaron con más detalle al respecto pero la propuesta está sobre la mesa.

El joven se mudó de Rosario a Buenos Aires para acompañar a su hermana y ha estado a su lado desde su hospitalización en 2022. En la actualidad, continúa brindándole su apoyo en terapia intensiva con un perfil bajo y evitando los medios de comunicación, demostrando todo su cariño por Silvina Luna en estos difíciles momentos.

La situación que atraviesa la modelo ha movilizado a diferentes famosos, iniciando una cadena de oración para enviarle fuerzas y apoyo en su lucha contra la enfermedad. Con la solidaridad de su hermano y el respaldo de sus seres queridos, Silvina Luna enfrenta esta difícil etapa con valentía y esperanza.