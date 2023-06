River vs. The Strongest, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde ver en vivo

River recibirá este martes a The Strongest en el Monumental desde las 21, por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en lo que será un duelo decisivo de cara a la clasificación a los octavos de final del certamen, pase al que aspiran los cuatro equipos del grupo.

El Millonario viene de vencer 3-1 a Instituto de local, con goles del uruguayo Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Lucas Beltrán, e hilvanó su tercer triunfo en la Liga Profesional en la que marcha puntero con 50 puntos, a 10 unidades del escolta Talleres. Si bien tiene encaminado el objetivo doméstico, el cuadro riverplatense tiene como principal meta en esta temporada pisar fuerte en el ámbito internacional y, de este modo, el duelo contra el cuadro boliviano será decisivo.

Para este compromiso, el entrenador Martín Demichelis piensa un equipo conformado en su mayoría por los mismos que vienen de vencer a la Gloria, pero con un cambio obligado y otra posible modificación. Tras la lesión de Leandro González Pirez, Emanuel Mammana y el paraguayo Robert Rojas son las alternativas en la zaga, mientras que Enzo Pérez iría desde el arranque en el lugar de Pablo Solari.

Por su parte, The Strongest viene de caer 6-3 en el ámbito local contra Nacional Potosí y, si bien cayó en el último encuentro ante Sporting Cristal de Perú, tiene chances de pasar a octavos. Los bolivianos debe ganar si o si contra River y luego debe esperar un empate entre Fluminense y el equipo peruano o una victoria de los brasileños.

La probable formación de River vs. The Strongest, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Emanuel Mammana o Robert Rojas, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

El posible once de The Strongest vs. River, por la Copa Libertadores

Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Pablo Pedraza, Carlos Roca; José María Carrasco, Álvaro Quiroga; Eugenio Isnaldo, Michael Ortega, Fabricio Quaglio; Enrique Triverio. DT: Ricardo Formosinho.

El historial entre River y The Strongest

Jugaron 6 veces por la Copa Libertadores

River Plate ganó cuatro partidos.

The Strongest ganó uno.

Empataron un encuentro.

Los datos de River vs. The Strongest, por la Copa Libertadores

Hora: 21.

Estadio: Monumental.

TV: Telefé y Fox Sports.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Qué necesita River para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Segundo con 7 puntos junto a Sporting Cristal, el conjunto de Martín Demichelis tiene la carta clave de que depende de sí mismo: si le gana al conjunto boliviano, logrará el pasaje a las instancias decisivas del máximo certamen continental.

En caso de empatar con The Strongest, perderá su chance de clasificar como primero pero igualmente podría pasar a octavos; aunque eso estará sujeto a lo que suceda en Brasil entre el Flu y los peruanos. ¿Qué lo beneficiaría? Necesita una caída de Cristal o un empate, siempre y cuando Sporting no anote tres o más goles que River (ante igualdad en diferencia de tantos, pasa el que tiene más a favor; hoy los de Núñez tienen dos más en su cuenta).