En medio de una emotiva despedida de Milan, Zlatan Ibrahimovic anunció su retiro del fútbol

Milan se impuso por 3-1 sobre Hellas Verona en el Estadio San Siro por la última fecha de la Serie A, finalizó cuarto en la tabla de posiciones y se clasificó a la UEFA Champions League. Además, en medio de una tremenda y emotiva despedida a Zlatan Ibrahimovic, quien posteriormente anunció su retiro del fútbol entre lágrmas.

El sueco de 41 años estuvo en el palco disfrutando del triunfo de su equipo, y los ultras lo homenajearon con un mosaico gigante que formó "Godbye" un juego de palabras entre 'goodbye' (adiós en inglés) y 'god' (Dios). Una vez terminado el partido, se preparó la fiesta: los jugadores formaron un pasillo y, tras un video con sus mejores momentos, ingresó al campo de juego, donde recibió una camiseta firmada y, entre lágrimas, anunció su retiro del fútbol.

Ibrahimovic anunció su retiro del fútbol entre lágrimas



Pese al haber declarado días atrás que no tenía intención de colgar los botines, Zlatan Ibrahimovic aprovechó su despedida en el Milan para anunciar que dejará de jugar al fútbol profesional a sus 41 años. "Tantas emociones en este estadio. La primera vez que llegué a Milán me dieron felicidad. La segunda, amor. Quiero agradecer a mi familia por su paciencia. A mi segunda familia: los jugadores. Al entrenador y a su cuerpo técnico la responsabilidad que me ha dado", expresó entre lágrimas en medio de San Siro. "Por último, pero lo más importante, de corazón quiero agradecerles a los fans. Me recibieron con los brazos abiertos, me hicieron sentir como en casa. Seré hincha del Milán de por vida. Es hora de decir adiós al fútbol, ​​no a ti. Vamos Milán y adiós", sentenció.

Los números de Zlatan Ibrahimovic en Milan

163 Partidos

93 goles

Campeón Serie A 2011

Campeón Supercopa Italia 2011

Campeón Serie A 2022

Todos los títulos de Zlatan Ibrahimovic



Ajax

Eredivisie 2001

Copa de los Países Bajos 2002

Supercopa de los Países Bajos 2002

Eredivisie 2004



Inter

Supercopa de Italia 2006

Serie A 2007

Serie A 2008

Supercopa de Italia 2008

Serie A 2009

Barcelona

Supercopa de España 2009

Supercopa de Europa 2009

Mundial de Clubes 2009

La Liga 2010

Supercopa de España 2010

Milan (1er ciclo)

Serie A 2011

Supercopa de Italia 2011

PSG

Ligue 1 2013

Supercopa de Francia 2013

Copa de la Liga de Francia 2014

Ligue 1 2014

Supercopa de Francia 2014

Copa de la Liga de Francia 2015

Ligue 1 2015

Copa de Francia 2015

Supercopa de Francia 2015

Ligue 1 2016

Copa de la Liga de Francia 2016

Copa de Francia 2016

Manchester United

Community Shield 2016

Carabao Cup 2017

Europa League 2017

Milan (2do ciclo)

Serie A 2022