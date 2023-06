Galtier confirmó que Leo Messi se va del PSG: "Será su último partido"

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, confirmó este jueves en una conferencia de prensa que el sábado será el último partido de Leo Messi en el Parque de los Príncipes, lo que significa que la temporada próxima no vestirá la camiseta del club. El campeón cierra su temporada por la jornada 38 de la Ligue 1 cuando reciba el sábado a las 16 al Clermont, en lo que será la despedida del crack argentino del Paris.

“He tenido el privilegio de entrenar al mejor jugador de la historia del fútbol. Este sábado será su último partido en el Parque de los Príncipes, y espero que reciba la más calurosa de las bienvenidas. Este año ha sido una pieza importante del equipo, ha estado siempre disponible. No creo que ninguno de los comentarios o críticas estén justificados. Cuando tienes una temporada con el Mundial de por medio y terminas con unas estadísticas de 21 goles y 20 asistencias... Siempre ha estado ahí para el equipo. Ha sido un gran privilegio acompañarle durante toda la temporada”, reconoció Galtier, quien tampoco sabe si continuará en su cargo al frente del equipo, aunque él ya aseguró que desea seguir.

Messi llegó hace dos años al PSG, en agosto de 2021, con el claro objetivo de levantar la primera Champions League al conjunto francés. Cosa que no logró, su primera temporada fue difícil, le costó adaptarse y aunque en la segunda fue una pieza clave del equipo no alcanzó y el club quedó eliminado en octavos de final. Messi cosechó en esta temporada 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos y deja el club con tres títulos: dos ligas y una Supercopa.

Tras el Mundial de Qatar, parecía que el jugador y el club activarían ese año suplementario, pero con el paso de las semanas las posiciones se fueron distanciando. Incluso el argentino fue sancionado después de viajar a Arabia Saudita sin permiso, pero rápidamente le levantaron el castigo después de que pidiera perdón en redes sociales. Este sábado, con un Parque de los Príncipes lleno, con el regreso de los ultras al estadio, con un título que no se celebrará por el grave estado de salud de Sergio Rico, Messi se pondrá la casaca del PSG por última vez.

El futbolista de de 35 años, siete veces Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina en 2022, bajara diversas ofertas, una faraónica procedente de Arabia Saudita, el mayor contrato de la historia del fútbol. Pero hay otras opciones, como regresar al Barcelona o fichar por el Inter de Miami.

La situación de Messi: Barcelona es prioridad, pero el tiempo corre y no hay oferta

Según información a la que pudo acceder TyC Sports, el club catalán no pudo avanzar en los últimos días mientras busca la aprobación del plan financiero que presentó ante La Liga, necesaria para encaminar definitivamente el retorno del máximo ídolo del club, que cumplirá 36 años el próximo 24/6. Así las cosas, la historia se está dilatando por demás. Desde el entorno de Messi creían que para esta altura ya iban a tener la oferta del Barcelona sobre la mesa, pero la luz verde de La Liga se hace esperar y el presidente Joan Laporta no puede formalizar la propuesta.

En el medio, mediante declaraciones de Xavi, los catalanes ejercieron una presión mediática que dificilmente pueda beneficiarlos en la negociación, a sabiendas de la personalidad del capitán argentino. Como en los tiempos dorados de sociedad futbolística en el Camp Nou, el ahora DT quiso pasarle la pelota. "No hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo, pero depende básicamente de su decisión personal. Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro, aquí tiene las puertas abiertas", afirmó en diálogo con el diario Sport.

Christophe Galtier, tras la consagración del PSG en la Ligue 1: "Merezco una segunda temporada"

Tras el empate con RC Strasbourg 1-1, con gol de Leo Messi, el Paris Saint-Germain ya se aseguró un nuevo título en la Ligue 1. Aunque este año no fue todo festejos en PSG, que sufrió muchas crisis y no pudo triunfar a nivel internacional. Tras la consagración, Christophe Galtier mostró toda su felicidad por el campeonato y también dejó en claro su pedido: "Merezco una segunda temporada en el PSG".

"A nivel nacional, la temporada es un éxito: ¡somos campeones! Las temporadas catastróficas son cuando el PSG no ha sido campeón. Aunque parezca obvio, ¡ser campeón es una gran actuación! ¡Dos veces el PSG no lo ha sido! Esas son temporadas difíciles", dijo el DT en conferencia de prensa. "Lo repito una vez más porque nadie quiere escucharlo, pero fue una temporada muy especial. Tuvimos que mantener el rumbo incluso cuando creíamos que todos tenían la cabeza bajo el agua. Rindo homenaje a mis jugadores que no se han rendido. ¡Estoy muy feliz y no quiero que trivialicemos este título!", agregó también.

Finalmente dejó claro su deseo de seguir y poder cumplir con su contrato. "Creo que merezco una segunda temporada en el PSG, lo he dado todo con mucha energía. Fui capaz de mantener el rumbo en momentos muy difíciles. Siento, personalmente, que merezco continuar", cerró el DT.