Rusherking y Marcos Ginocchio juntos tras los rumores de enfrentamiento

Para determinados famosos, últimamente todo parece pasar por la fiesta Bresh. Sin ir más lejos, la semana pasada coincidieron en ella ni más ni menos que Eugenia La China Suárez y Wanda Nara, archienemigas desde hace más de un año y medio cuando la actriz mantuvo un affaire con Mauro Icardi en el escándalo conocido como Wandagate. Pero también estuvo presente L-Gante, con quien la empresaria estuvo relacionada sentimentalmente a fines del año pasado durante un impasse de su matrimonio. Y tampoco faltaron los ex Gran Hermano, entre los que se encontraba el ganador del reality, Marcos Ginocchio.

Sobre lo que pasó esa noche hubo muchas especulaciones y algunas certezas. Aunque nunca se acercaron, la China y Wanda estuvieron a pocos metros de distancia. Y, aunque tampoco interactuó con el cantante de cumbia 420, tras el fortuito encuentro la conductora de Masterchef que según parece volvió a distanciarse del jugador del Galatasaray de Turquía, lo comenzó a seguir denuevo en las redes sociales y retomó la íntima amistad que la unía a él. Por su parte, Suárez estuvo bailando con el cantante Lauty Gonzalez y luego amaneció en el after que tuvo lugar en la casa del influencer Lizardo Ponce, donde también estuvo invitado Ginocchio. Y, como era de esperar, luego de que ambos comenzaran a seguirse en Instagram muchos empezaron a fantasear con el nacimiento de una relación entre la actriz y el hermanito. Es más: hubo quienes aseguraron que Rusherking, el ex de la China, estaba furioso con el salteño por esta situación y hasta lo había increpado en la puerta de un restaurante de Martínez, versión que fue reproducida por Pepe Ochoa, el encargado de manejar las redes de LAM. Lo cierto es que, apenas una semana más tarde, quedó más que claro que entre el intérprete de “Perfecta” y Marcos está todo más que bien. Y es que, nuevamente con la fiesta Bresh como testigo, ambos se mostraron de lo más divertidos. Y no solo interactuaron en el escenario junto al cantante Luckra, sino que también tomaron del mismo vaso y estuvieron a los abrazos cual mejores amigos. “¿En dónde estamos?”, preguntó el ex de la China junto a una foto en la que aparecían los tres. Y Ginocchio también la compartió en sus historias. Pero las redes sociales los mostraron en otra toma junto al espejo junto al creador digital Thomas Raimondi y los asistentes a la fiesta se encargaron de dejar reflejado el momento en varios videos que daban cuenta de la buena onda entre Rushe y Marcos. Por su parte, Suárez mostró emocionada el kit que le habían mandado los organizadores de la Bresh y que incluía su pasaporte vip, aunque esta vez no habría sido de la partida. Cabe recordar que, consultado sobre su encuentro con la ex Teen Angels, Ginocchio había asegurado que solo habían estado charlando un rato en una reunión en la que todos la habían pasado fantástico a pesar de las quejas de los vecinos. “Super buena onda. Y nada... todo bien”, dijo el muchacho que de momento se encuentra soletero. Pero descartó de plano la posibilidad de que en un tiempo lo sorprendan de la mano con la China confirmando una relación.