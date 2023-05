" Hockey Sportsman: ¡Preparados para el desafío en Venado Tuerto!"

El equipo local de hockey femenino, Sportsman, se prepara para enfrentar un emocionante desafío el próximo sábado 13 en la 6ta fecha del campeonato. Después de obtener excelentes resultados en su última actuación contra Firmat FBC, las jugadoras buscarán mantener su nivel y demostrar por qué son consideradas uno de los mejores equipos de la región.

El enfrentamiento será contra el Jockey Club de Venado Tuerto, y todas las categorías del club estarán presentes para disputar sus respectivos partidos. La jornada comenzará a las 10:00 hs con el encuentro de la categoría Sub 14, seguido por la Sub 16 a las 11:30 hs, la Sub 19 a las 13:00 hs y la categoría Primera a las 14:30 hs.

Las jugadoras de Sportsman están ansiosas por mostrar su talento y habilidades en el campo de juego, respaldadas por su arduo trabajo en los entrenamientos y su espíritu competitivo.

Además, las mamis del equipo también tendrán su oportunidad de brillar el domingo en un partido que se disputará en el estadio de la Municipalidad de Venado Tuerto. Se espera una jornada llena de emoción y deportividad, donde Sportsman Hockey buscará seguir sumando victorias y mantenerse en lo más alto de la competencia regional. ¡No te pierdas esta emocionante jornada de hockey en Venado Tuerto!