Homenaje en Santa Fe a 41 años del hundimiento del ARA General Belgrano

El 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear británico HMS Conqueror hundió al crucero ARA General Belgrano en aguas del océano Atlántico Sur durante la guerra de las Islas Malvinas, ataque en el que murieron 323 marinos argentinos. En la ciudad de Santa Fe, los excombatientes homenajearon a los caídos.

"Este acto es para recordar a nuestros héroes nacionales. Los verdaderos héroes son los que quedaron en el mar, el sacrificio que hicieron todos ellos. El barco fue atacado fuera de la zona de exclusión, el buque quedó abierto y cuando los torpedos explotaron era muy difícil", relató Miguel Ángel Ybanez, sobreviviente del crucero.

Para el entrevistado tras la guerra de Malvinas, "se conoció un nuevo soldado, se terminó la única idea de un soldado de carrera que ocupa oficinas. Pudieron luchar y demostrar capacidades, desde entonces hacia adelante podemos decir que el país entero estuvo combatiendo", concluyó Ybanez.

La historia de Hilario Rodríguez, un santafesino que fue parte del hundimiento del Belgrano

El santafesino Hilario Rodríguez, oriundo del norte de la provincia de Santa Fe, es uno de los tantos hombres que con sólo 19 años fue enviado a pelear en la Guerra de Malvinas. Hoy tiene 61 años y puede contar su historia, pero recuerda con dolor a sus compañeros que no pudieron hacerlo porque se quedaron en las islas. En una entrevista en AIRE -el pasado 2 de abril- contó en primera persona algunos de los momentos más trascendentes de nuestra historia.

Hilario ingresó en la Marina en 1981, convocado a hacer el servicio militar y estuvo a bordo del crucero General Belgrano. “Estuve en el sector de control de averías hasta que lo hundieron. Me acuerdo que me alisté para tomar mi guardia y sentí dos impactos. Esperé a que se respondiera algo, pero todo quedó todo en silencio y a oscuras. Empecé a buscar mi puesto de combate y cuando estaba llegando a la zona del comedor vi que algo se estaba incendiando. Había mucha gente y no se veía nada. Busqué salir hacia la superficie y en el camino un cabo me dijo que el Belgrano se estaba hundiendo”, contó.

Hilario volvió de Malvinas, pudo terminar el secundario y hasta se recibió de abogado. Sin embargo, hay heridas que aún no cierran. “Estuvimos deambulando por centros de veteranos, en mi caso conseguí un trabajo y hasta pude seguir estudiando. Pero ahora siento muchas cosas, como ansiedad. Cuando sos triunfador todos te aplauden, nosotros perdimos una batalla y algunos compañeros no pudieron volver. Eso te pone mal”, expresó.