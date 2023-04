Khea lanzó "Por Amarte a Ti" junto a Tiago PZK

Luego del lanzamiento de Eclipse, el trapero argentino Khea lanzó "Para Amarte a Ti", el segundo sencillo de su próximo material de estudio, junto a su compatriota Tiago PZK.

“Le mostré a Tiago el concepto de mi álbum donde yo quería mostrar mis sentimientos, con letras con sentido y él me dijo ‘esto es lo que quería escuchar’", recordó Khea.

Y agregó: “Grabamos 'Para Amarte a Ti' en el estudio Kame House en Buenos Aires y es una canción que surgió en el silencio de esa búsqueda interna”.

Por su parte, Tiago PZK explicó: “Una de las cosas que más me gustó del tema es que no sale desde el ego. No es una letra dedicada a una persona que te hizo mal, sino que trata más sobre un 'Alejate de mí que te puedo lastimar' y eso está buenísimo. Me pareció una propuesta súper sincera y eso me motivó a sumarme".