Gerard Piqué llegó a Miami para visitar a sus hijos y estalló un nuevo conflicto: “Shakira le ha puesto las cosas difíciles”

Tras unos días de descanso con su novia Clara Chía Martí en un lujoso resort de Dubai, Gerard Piqué desembarcó en Miami para visitar a sus hijos Milan y Sasha, que se mudaron a Estados Unidos con su madre, Shakira. Su arribo al aeropuerto -solo, sin su actual pareja- generó una revolución, dado que todos aquellos que lo reconocieron se le acercaron para pedirle una foto o un autógrafo. También lo esperaba un enjambre de cámaras y micrófonos. El ex marcador central del Barcelona no mostró su mejor semblante ante la recepción y se retiró en silencio.

Sin embargo, el plan inicial de pasar 10 días corridos con los niños, tal como estipula el acuerdo de divorcio, parece que no será posible. Así lo informó la prensa europea. “Shakira le ha puesto las cosas bastante difíciles”, subrayaron en el programa Mamarazzis. Es que la cantante se trasladó a Miami el 2 de abril y esos dos días antes de subirse al avión los pequeños los pasaron con su papá. Por ende, le quedarían 8 disponibles según el arreglo del 70-30% del tiempo.



“Piqué sólo va a estar cinco días con los niños, no 10 como es lo habitual, ya que este mes pasó más días con ellos. Esto no está organizado todavía del todo”, añadieron en El Programa de Ana Rosa, aunque no está clara la extensión de la estadía de Piqué en el país. Ante estas desaveniencias que ya quedaron en evidencia en su primera excursión a territorio estadounidense, Piqué estaría analizando seriamente una alternativa.

Gerard apostaría por adquirir una propiedad en Miami para fijar allí residencia, al menos part time. De esta forma, con el campeón del mundo con España con domicilio allí, el acuerdo judicial rubricado a fines de 2022 quedaría formalmente caído. Y podría ser reemplazado por una custodia compartida, dado que los dos progenitores tendrían residencia en la misma ciudad. Además de esos diez días mensuales para pasar con sus hijos, son tres los periodos vacacionales en los que Piqué prioridad: Acción de Gracias, la semana que comprende de Navidad a Fin de Año y Semana Santa o “Spring break”. Habrá que esperar a ver con qué grado de tensión se desarrolla esta primera visita para dilucidar si el conflicto por la tenencia de los niños escalará, en un nuevo roce detrás de la escandalosa separación de las dos celebridades, que estuvieron 12 años juntos.