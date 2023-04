La mujer que sufrió un tremendo golpe en la cabeza por la caída de un árbol en Catamarca y Moreno, habló con los medios desde el sanatorio privado donde se encuentra internada y narró el dramático momento que le tocó vivir este martes. Además dijo que le gustaría conocer a las dos mujeres que la asistieron en los primeros instantes, antes de que llegue la ambulancia.

“Estoy con altibajos, por momentos tengo mucha angustia veo el video y no lo puedo creer. Pensé que me moría. Escuché el ruido, intenté correr hasta donde pude y sentí el golpe en seco atrás de la cabeza y dije me mató. Me quedé quieta y le dije ‘ayudame’ a un muchacho”, recordó Analía Romero, quien aun permanece internada en un sanatorio de San Juan al 3000.

Y continuó: “Después vinieron dos mujeres, dos ángeles a los que me gustaría conocer. Me agarraron la mano y yo les decía ‘no me dejen dormir, no me dejen cerrar los ojitos’. Fue tan fuerte el golpe que en el momento sentía caliente -la zona-. Pensaba en mis hijos. No perdí el conocimiento en ningún momento. Me acuerdo de todo y le doy gracias a Dios que estoy acá”.