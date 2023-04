Una rata mordió a un alumno en el Huergo y suspendieron las clases

La escuela técnica número 9 Ingeniero Luis Huergo, del barrio porteño de Caballito, suspendió este martes las clases tras el reclamo de estudiantes y sus familias por limpieza y desratización, luego de que un alumno de cuarto año fuera mordido por una rata y se conocieran videos en los que se ven grupos de estos roedores circulando por los pasillos y las aulas.

El estudiante fue derivado ayer por la tarde al Hospital Durand y tras recibir el tratamiento antirrábico en el Instituto Pasteur fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud, según informó el Ministerio de Educación porteño.

La madre de un estudiante de la escuela denunció este martes que se venía reclamando hace tres semanas por la presencia de roedores en el establecimiento.

"Una desratización real no demanda un solo día, porque además de que son productos químicos que no se pueden respirar, hay que retirar los roedores muertos. E incluso no sabemos si efectivamente se está realizando, por lo que sería importante que las autoridades lo aclararan", desde la puerta de la institución la mujer.

En tanto, desde la cuenta de Instagram del centro de estudiantes del Huergo denunciaron la situación de la escuela.