Tras el acidente que sufrio su hija, el gremialista Juan Arigoni hablo para FM SONIC dijo: el día sábado a la noche en Teodelina paso el accidente, tenemos que dar gracias, que estén vivas mis hijas y la amiga, una compañera de la localidad vecina de Santa Isabel.

Fue en un evento de inauguración de un boliche donde era el viejo figorífico de Teodelina, en una ruta angosta que se ha cobrado un montón de vida lamentablemente, a sabiendas que es una responsabilidad obviamente política y de los organizadores del boliche, ¿como se permite sino habilitar un lugar donde no hay iluminación y está la calle cortada? si bien habían cortado la ruta, digamos, la "ruta angosta" a la altura del CFR y habilitaron un camino de tierra que es el paralelo al cementerio, que lo acomodaron con el motonivelador y regado, es un camino rígido, eso es mandar a la gente al matadero, verdaderamente "al matadero porque eso era el figorífico".

Tal es así que el Domingo terminó cinco y media de la mañana cuando prácticamente se había realizado el corte de luz, mis hijas se habían trasladado con la amiga en un remis a la localidad de Teodelina, y caminaron 40 metros hacia donde estaba el remis por la banquina cuando salen personas alcoholizadas y descontroladas haciendo una mini picada y tirándose por la banquina y atropellándolas literalmente.

Consultado por como estan el padre de una de las afectadas comento: Gracias a Dios que no han sufrido ninguna fractura, o lesión grave, pero Hay un montón de cosas, una desidia de parte del Estado, un abandono total. Estamos al azar, ¿estamos en manos de quién? ¿en manos de quién te pueda llevar por delante, en manos de quién te pueda pegar un tiro, en manos de qué estamos, dónde estamos viviendo? cuestiono Arigoni.

Esta es la Argentina actual, la que vemos todos los días por los medios, que parece que están tan lejos de nuestra provincia o de nuestra localidad, y nos están pasando acá, al lado nuestro, aquí en nuestras localidades, vecinas, aledañas, están aconteciendo estas cosas.

Ahí faltaba la presencia policial, un móvil a la terminación del boliche, falta de iluminación, ambulancia, prevención de la alcoholemia,habilitación, me parece que hay una grave responsabilidad de parte del Ejecutivo, me comunique con el ejecutivo hoy por la mañana, él dijo que había hablado con los dueños , quienes garantizaron ese corte de ruta para que nadie ingrese por la ruta angosta del CFR, pero al no haber iluminación, hacer una ruta tan angosta, esperando tanta cantidad de gente, no haber un móvil policial ahí, apostado a la salida del Boliche para, por lo menos, tener control con las balizas prendidas para que estos jóvenes que se alcoholizan y que salen a altas velocidades,tengan control.

Es grabe le puede pasar al hijo de cualquier ciudadano o vecino y podemos estar hoy lamentandonos , la familia y ellas mismas dan gracias a Dios que están vivas.Pero tristemente, muchas veces no tenemos la suerte de decir que están sanos. Golpeados, pero sanos. Entonces acá me parece que hay una grave responsabilidad, de parte del Estado, una ausencia importante , hay que prevenir estas cosas, y me parece ..."hay que tomar el toro por las astas", la parte política tiene que hacerse cargo, tienen que tomar una sanción sobre este boliche bailable porque no sé de qué forma se puede habilitar si no tiene ni siquiera luz afuera del boliche, no hay reflectores ni iluminación en donde se cobra la entrada, por favor.

Es una ruta que está en el medio del bosque, es un desierto, parece "el lejano oeste", así que veremos como continua , la situaciòn está en manos del abogado, creo que quien atropelló e hizo abandono de persona, porque también la carátula está, como un accidente vial simplemente con lesiones simples, no es así porque literalmente fue un atropello hacia estas jóvenes, mis hijas y su amiga y abandono de persona porque nunca se se bajaron, bailaron y después se subieron arriba de su auto y se dirigieron a la localidad de Villa Cañas.

Creo que la policía de Teodelina actuo rapido en conjunto con la comisaría sexta de Villa Cañas y pudieron dar con el paradero de esta persona y fue trasladado a la localidad donde sucedio el episodio, se le inició la causa, está en manos del fiscal.

Ahora esta trabajando el abogado sobre ese tema, pero la verdad a mí me parece algo insólito habilitar un boliche bailable sin que estén dadas las condiciones, pareciera que queremos ir siempre en contramano, pero son las cosas que hay que corregir y creo que quienes deben hacerlo son los gobiernos locales,

Arigoni con tono de indignaciòn agrego: no nos quejemos después de la fiesta clandestina, o si los chicos se juntan en cualquier lado a escuchar música. Tenemos que predicar con el ejemplo, pongamos un poco de orden y hagamonos cargo. Si no, hacen como el peludo, se meten en la cueva y se tapan de tierra.

Juan finalizo diciendo: Te agradezco por brindarme este espacio y La verdad que tengo una amargura tremenda como padre, como ciudadano, que haya acontecido esto con mis hijos, y sentiria lo mismo si le pasara a cualquier padre, vienen pasando un montón de cosas y miran para otro lado, gente que puso ese boliche en ese lugar y casi le costó la vida a tres jóvenes.