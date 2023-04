Marcos Corach dijo que "por primera vez, habrá un chaleco antibalas para cada policía de Santa Fe"

Por primera vez, habrá un chaleco antibalas para cada policía de Santa Fe. Así lo confirmó el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach. Llegarán 5.500 chalecos de fabricación militar.

Corach explicó que los chalecos antibalas tienen una duración de 5 años y luego vencen. "Cuando asumimos había una gran cantidad de chalecos vencidos. La reposición de esos chalecos para nosotros fue importante", señaló en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino.

El ministro dijo que en diciembre dieron de baja una licitación porque el proveedor no cumplió con la entrega de los chalecos y que le adjudicaron la fabricación de los chalecos a los militares. "Los chalecos están llegando, efectivamente", confirmó Corach.

Y aseguró: "Cada uno de los efectivos que van a salir a la calle, empezando por los cadetes, van a tener su chaleco antibalas".

"No tengan dudas. Cada uno de los efectivos que salga a la calle va a estar provisto de lo que necesite, no solamente chalecos antibalas sino armamento. Hemos hecho una inversión grande en móviles. Todo contribuye a mejorar la seguridad", remarcó el funcionario provincial.

Corach reconoció que la situación de inseguridad y violencia que vive Santa Fe no es la que esperaban, pero dijo que están redoblando esfuerzos con esta nueva inversión. "No soy tan necio. Los resultados no son los esperados, estamos haciendo todos los esfuerzos. Invertimos en móviles, chalecos, armamento, municiones y hacemos una inversión importante de tecnología", contó.