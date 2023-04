Lali en Caja Negra: "Mi sueño no es ser una diva, es que mi obra prevalezca en el tiempo"

Lali lanzó su álbum homónimo y llevó al pop argentino a lo MÁS ALTO, con homenajes y guiños a los 2000, referencias de momentos icónicos . “Este disco es el resultado de haber vivido los últimos diez años”, le contó la artista a Julio Leiva en una entrevista que lo tuvo todo, desde la risa hasta el llanto.

La cantante habló del momento que está viviendo actualmente y también de aquella niña que conocimos hace tantos años con las primeras participaciones en televisión. “Mariana tiene un montón de valores que a Lali se le borran porque está en una vorágine. En este disco está Mariana, hay bastante de esa, de mi persona más sincera”, expresó.

Nuevo disco

Nunca ningún disco siento que haya estado librado al azar. Estaba librado a mis edades de ese momento, a mis imposibilidades de cada momento y a mi talento, el que sentía que podía tener para cada momento en los que hice los discos. Este es un disco que me agarra en una edad muy especial, que creo que son los 30, que es una edad donde uno ya suelta algunas cositas, que ya se da cuenta que no las necesita en la vida y descubre otras. El disco tiene que ver con mi edad, con una búsqueda, que no la tenía a los 22 cuando hice mi primer disco. Siento que está más trabajado, es más minucioso y me importa mucho más lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Le di un marco instrumental a lo que quería decir que es muy yo y no tuve miedo de ir por esos sonidos.

Es mi propio recorrido, fui sincera con mis edades con lo que hacía artísticamente. Me caracteriza no haber hecho nada por hacer. Tiene que ver con evoluciones, aprendizajes.

Sería un ser humano rarísimo si pensara igual a los 20 y a los 30. Digo. Este disco es el resultado de haber vivido los últimos diez años y haber puesto sobre la mesa un montón de conceptos que yo creía que eran mis contradicciones. Ahora soy distinta. Siento que voy con más potencia a eso que quiero y creo que tiene que ver con una madurez.

Amor tóxico

Hemos crecido con canciones que nos decían: "Sin ti no puedo respirar, sin ti moriré, sin ti no soy nada". Este nivel de posesión y también de responsabilizar al otro de la felicidad, que es súper personal. Vos podés tener una pareja muy linda, pero si en la individualidad de esas dos personas no hay una valoración de uno y de tu trabajo y de tu desarrollo personal... Siempre va a estar echando la culpa al otro de que vos no sos feliz y no estás mirando para adentro nunca.

Cantar el himno en la final del mundial

Realmente creo que me voy a dar cuenta con el tiempo, cuando tenga más perspectiva sobre ese momento. Me doy cuenta, pero creo que hay algo de pudor de uno, de aceptar lo magnífico que fue que lo guardás en la cajita de cosas. Haber estado ahí y haber vivido ese momento tan épico, increíble. Al final lo más lindo de todo fue que no perdimos porque yo iba a ser la yeta más grande.... Me tenía que exiliar del país.

Yo estaba muy nerviosa, me temblaba todo el micrófono, cosa que no me pasa tanto. Me acuerdo de la espera ya sobre la línea de la cancha para entrar a mi posición y cantar. Cuando me paré ahí y vi la magnitud y la gente... estaba lleno de argentinos. Se redujo a pensar en mis seres queridos, me los imaginaba con la cara pintada frente a la tele y flasheando con que yo esté ahí. No pensé tanto en los millones de millones de personas que lo vieron.

Para los penales, ya me había olvidado de eso que había pasado porque solo podía sufrir. Pateaba el asiento de adelante y le pedía disculpas. Estaba muy sacada, como todos. Ahí estaba con Marley que me llevó y se lo agradeceré por siempre. Pude llevar a mi hermano que tiene a Messi tatuado en la gamba. Imaginate lo que fue para él.

Amor por Argentina

Yo elijo vivir. Uno tiene la dicha de moverse un montón a otros lados y yo siempre quiero volver. Es lo que me pasa. Me encanta estar acá, siento que tenemos maravillas que solo pasan acá. Hay una energía... la pasamos como el culo en mil cosas. Es una pena, porque uno goza de un privilegio bastante extraño de hacer lo que le gusta y ganar plata con eso. Es un privilegio enorme en este país, pero me gusta aportar acá. Que lo mío suceda acá.

Si vamos a la caja negra de su vida, ¿cuál es el momento que la convierte en la persona que es hoy?: "Creo que Vélez. De todos mis últimos años... pero no me refiero a la magnitud del hecho, sino porque ese día entendí lo que estaba haciendo. Entendí que era por acá. Habla del disco, con mucho amor. Es algo que hice con mucho esfuerzo y que este disco sea el que llenó un Vélez hace que se convierta en un momento donde entendí que hacer lo más yo, lo más genuino".