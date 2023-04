Femicidio de Anahí Benítez: pidieron perpetua para Marcelo Villalba y la absolución para Marcos Bazán

La fiscal que lleva adelante la acusación en el juicio por el femicidio de Anahí Benítez pidió que se condene a la pena de prisión perpetua a Marcelo Villalba (46), mientras que solicitó la absolución para Marcos Bazán.



Ambos están acusados de secuestrar, drogar, abusar sexualmente y asesinar a la adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora en el 2017.

El requerimiento de la fiscal Marisa Monti de pena máxima recayó sobre Villalba, a quien consideró culpable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada”, “robo”, “homicidio doblemente agravado por alevosía, criminis causa”, y de “abuso sexual agravado por acceso carnal”, en perjuicio de Anahí.

En tanto, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, al término de su alegato final, pidió la absolución de Bazán, sobre quien afirmó que es “absolutamente inocente”. Durante la última audiencia, Bazán declaró y dijo que no tuvo nada que ver con el hecho. Además, sostuvo que le “armaron” una causa que le arruinó la vida, debido a que estuvo cinco años preso luego de ser condenado a perpetua en 2020, fallo que fue anulado al año siguiente.

La madre de Anahí Benítez pidió recusar a la fiscal por no sentirse representada durante el juicio

Silvia Pérez Vilor, la madre de Anahí Benítez, solicitó la recusación de la fiscal de juicio, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal que juzga a los dos acusados del crimen.

”Nunca me sentí representada con esta fiscal”, aseguró este miércoles por la mañana, en relación con Marisa Monti.

Pérez Vilor leyó una carta frente a los jueces Daniel Mazzini, Santiago Márquez y Gustavo Ramilo, magistrados a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, enumerando los argumentos de su pedido de recusación sobre la fiscal.

”Los peritos no fueron interrogados de manera correcta. La actitud de distensión y de risa me provocó gran dolor, que la fiscal tenga esa actitud durante el juicio”, expresó la mujer.

Previo a sus palabras, su abogado, Guillermo Bernard Krizan, hizo alusión a un “me gusta” que la fiscal había puesto a una publicación en la red social Facebook a una nota periodística que mencionaba la presunta inocencia de Marcos Bazán (36), uno de los acusados del femicidio de Benítez.

”Perdió la objetividad antes de tomar la causa porque postulaba la inocencia del imputado”, aseguró el abogado de la familia Benítez, quien añadió: “Este planteo genera una duda insalvable para la madre de Anahí”.

Entre los argumentos que esgrimió la madre de la víctima, se destacó la desvalorización de la prueba contra Bazán y el interrogatorio a testigos durante el debate oral.

”Señores jueces, lo que me impulsó a escribir esta nota es que me siento desamparada ante esta fiscal que no acusa. Esta causa es el femicidio de una nena, brillante, amorosa, que quería un mundo mejor. Esta fiscalía no estuvo a la altura”, cerró Pérez Vilor ante los magistrados.

Por su parte, la fiscal Monti respondió al planteo. ”Me pareció absurdo el cuestionamiento sobre mi valor profesional. No recuerdo si le puse ‘me gusta’ o no, son notas que me parecen interesantes cómo están escritas”, sostuvo.