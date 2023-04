Fuertes rumores aseguran que si se baja Alberto Fernandez El chivo Rossi seria el candidato

«Si el Presidente decide que no va a ser, voy a evaluar esa posibilidad», dijo esta mañana a los medios . Resaltó que el Presidente «no ha definido aún cuál va a ser su rol en la próxima campaña electoral» e insistió con que, «mientras eso siga latente», él no tomará «ninguna decisión, porque no corresponde».

Rossi, quien inició la gestión como ministro de Defensa y luego fue interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, aclaró sin embargo que mientras el Presidente no defina su situación a él le «corresponde ser jefe de Gabinete».

«Me corresponde a mí ser jefe de Gabinete del Presidente, quien tiene, a mi criterio, la prioridad en cuanto a definir si va a ser o no va a ser candidato», enfatizó.

También el jefe de Gabinete volvió a referirse a la interna del Frente de Todos. También se refirió a la oposición: "La diferencia entre Macri y Milei es el largo de la mecha de la dinamita".