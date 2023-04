Una movilización sacudió las calles de la capital santafesina el lunes pasado. Un grupo de manifestantes exigió que se declare inconstitucional el pago del denominado impuesto mínimo al cigarrillo, suma que afronta la totalidad de las compañías del rubro, luego de que la empresa local For Men SA recibiera un revés de la Justicia federal a su reclamo de quedar eximida de la responsabilidad fiscal. Personas que se identificaron como trabajadores de la tabacalera santafesina cortaron el tránsito frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y los tribunales en defensa de la empresa ante una nueva negativa de la Justicia a hacer lugar a un pedido para que se declare inconstitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos que deben pagar todas las compañías de este tipo. Al igual que la empresa Bronway Technology SA de Rosario, For Men presentó medidas cautelares que les permitan seguir recibiendo la autorización de Afip para producir y vender cigarrillos pese a no pagar el impuesto interno cuyo último cambio, operado en el gobierno de Mauricio Macri, denuncian de anti-constitucional porque establece un monto fijo y no un porcentaje a abonar sobre el valor del cigarrillo. Tal como publicó Rosario3 en enero pasado, la Afip se opone a que les otorguen una cautelar con el argumento de que son empresas “con un negocio meramente fiscal” al acusarlas de poder vender cigarrillos a precios baratos sólo por no pagar impuestos.

Ambas compañías argumentan que, en caso de no ser eximidas del pago del impuesto mínimo, no podrán seguir funcionando y deberán despedir empleados.

La Cámara Federal de Rosario recientemente resolvió rechazar la apelación interpuesta por For Men y de ese modo confirmó la negativa de la cautelar solicitada en diversas oportunidades.

En enero pasado, el presidente de la Cámara Tabacalera Pyme Argentina, Osvaldo Trillo, tildó de ventajeros a los dueños de las fábricas de cigarrillos Bronway (Rosario) y For Men (Santa Fe capital). "Con amenazas de despidos, utilizan a los trabajadores como escudos humanos", se quejó en Rosario3.

“Las firmas Bronway y For Men buscan que la Justicia Federal les otorgue derechos especiales para no tener que pagar los impuestos mínimos y vigentes efectivos para todo el resto de la industria tabacalera”, señaló el dirigente empresario, quien acusó por entonces, a las dos empresas de competencia desleal por evasión impositiva y denunció que “están presionando a la Justicia, con amenazas de despidos masivos y arengando marchas del personal, para lograr medidas judiciales que les permita no pagar impuestos internos”.

El nudo del conflicto

La ley de impuestos internos que aplica a los cigarrillos determina un monto fijo de pago fiscal que no guarda relación al valor del producto en la calle. De esta manera, se impuso un piso de pago de impuestos que es superior al precio actual de comercialización de las marcas más baratas.

Ante esta situación, las empresas nacionales iniciaron un camino de reclamo judicial por la inconstitucionalidad de los artículos 103, 104 y 106 de la ley 27.430, que fue ganando resoluciones favorables en distintos tribunales federales. Y es que las empresas sostienen que el impuesto atacado no se conforma con extraer una parte importante de las ganancias de la empresa sino que, además, su pago la condena a la descapitalización y quiebra.

La ley que estableció un piso mínimo a tributar argumenta que busca reducir la demanda de tabaco y evitar la mortalidad y la morbilidad atribuibles a las consecuencias de su consumo. Pero para las tabacaleras nacionales se incorporó un monto fijo mínimo de tributación a fin de desalentar la venta de cigarrillos a precios muy bajos, además que los cigarrillos de “gama media” generan el mismo daño que los cigarrillos de “gama alta”, por lo que no ven justificación para que tributen montos diferentes.