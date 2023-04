El gobierno de santa fe suscribio un convenio de cooperacion reciproca con la cgt regional santa fe

El Gobierno de Santa Fe, a través de los ministerios de Igualdad, Género y Diversidad y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, rubricó este martes un convenio marco de asistencia y cooperación recíproca con la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Santa Fe, referido a la formación y capacitación en liderazgos sindicales con perspectiva de género.

“Es un día muy importante para la historia institucional de la provincia, la CGT Regional Santa Fe y los ministerios de Trabajo y de Igualdad, Género y Diversidad del gobierno de la provincia están firmando un convenio de capacitación y formación recíproca en liderazgos sindicales con perspectiva de género, un trabajo que venimos haciendo desde la semana pasada con la primera Escuela de Formación de Liderazgos Sindicales con perspectiva de Género, también en un trabajo en conjunto con el ministro Pusineri. Y esto también inicia una nueva etapa con una de las centrales de trabajadores más importante de la provincia como es la CGT Regional Santa Fe”, sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro. “Los sindicatos vienen bregando por los derechos de trabajadores y trabajadoras, en espacios libres de violencia en sus ámbitos de trabajo, es un camino el que ya vienen haciendo y hoy el Gobierno de la provincia brinda mas herramientas para poder trabajar en esa línea”, agregó Marinaro.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad social Juan Manuel Pusineri puso de manifiesto que: “Está claro que hoy en el mundo laboral los desafíos pasan por el poder adquisitivo del salario y por calidad del empleo, lo cual significa erradicar las violencias y discriminaciones, y añadió: “La defensa de la calidad del empleo también tiene que ver con poder superar la barrera del 35% de trabajadoras y trabajadores sin registrar, y con mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Sabemos que -en términos reales- estamos entre un 15% y un 20% por debajo del poder adquisitivo que teníamos en el año 2015 y estamos conscientes de que esta situación se aborda en el diálogo paritario, mejorando las condiciones de trabajo”, puntualizó el funcionario. Finalmente, el ministro expresó: “Un trabajador o trabajadora que no sufre violencia ni discriminación sin duda encuentra en el seno de la empresa una opción para progresar y seguramente encontrará en su organización sindical un lugar para participar en la defensa de sus derechos y el de sus compañeros”.

“Cuando firmamos este convenio con ambos ministerios del gobierno de la provincia, lo pensamos para mejorar. Es cierto, es real y hay que decirlo porque muchas veces el ambiente sindical o el ambiente laboral fueron más fáciles para el hombre que para la mujer y las diversidades. Hay que trabajarlo, hay que trabajar día a día eso. Cuando uno capacita lo hace para dar herramientas para saber cómo peleamos igualdad y posibilidades de crecimiento”, sostuvo Claudio Girardi, secretario General de la CGT Delegación Santa Fe. “Era muy difícil en algunos lugares para la mujer y más difícil para las diversidades tener un lugar de trabajo con las mismas posibilidades de llegar a un cargo, tener el mismo salario, las mismas condiciones, y eso se trabaja desde la casa y se comparten las tareas de cuidados para que las personas tengan el mismo tiempo para dedicarse a lo social a lo gremial a lo político a lo institucional o las tareas que elija, lo deportivo, lo cultural, y también se trabaja desde lugares como el nuestro. La CGT ha elegido este tema porque es un tema importante por eso agradecemos a ambos ministerios y al gobierno provincial por darnos herramientas de capacitación para poder llevar adelantes políticas que le signifiquen la mejora de la vida a la gente,en especial a trabajadores y trabajadoras y esto se vuelque a la familia y sobre todo a la no violencia”, finalizó.

Por otro lado, Mariela Rivero, delegada de la Regional Santa Fe, manifestó: “Nosotros estamos trabajando fuertemente con todo el sector de mujeres, de hecho tenemos ya avanzados los encuentros de mujeres sindicalistas específicamente, desarrollando cada tema de acuerdo a la actividad. No todos los sectores del trabajo tienen la misma problemática en relación a las mujeres, hay actividades que tienen más integradas a las mujeres en espacios de poder, y hay espacios donde la mujer prácticamente no tiene posibilidad de llegar, muchas veces por el mismo funcionamiento y otras porque las mismas cuestiones históricas y culturales con los varones hacen que no encuentren amigable la incorporación de mujeres en los sectores. Estamos tratando de romper con eso, para que se entienda que tanto las mujeres como los hombres estamos en colaboración para que las gestiones salgan exitosamente adelante, que no se divida esto por cuestiones de género sino por cuestiones de representatividad y de capacidad”.

La actividad tuvo lugar en la sede de la CGT Delegación Regional Santa Fe de la ciudad capital. Del encuentro participaron también, la directora provincial de Capacitación en Género y Diversidad, Sol Rodríguez; el director provincial de Relaciones Laborales, Federico Galeano; la secretaria de Género de la CGT, Paula Analía Duran, y el secretario de Formación y Capacitación Profesional de la CGT, Demetrio Oscar Álvarez.