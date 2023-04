Axel Kicillof sembró dudas sobre el crimen del colectivero: “Parecía el robo de un blindado”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se refirió a las características “inéditas” con las que —desde su punto de vista— se dio el crimen del colectivero en La Matanza y sembró dudas al respecto: “Parecía el robo de un blindado y ¿qué se llevaron? un bolso y una mochila”.

El mandatario provincial describió así el hecho en el que el trabajador Pedro Daniel Barrientos fue asesinado el lunes a la madrugada de un disparo en el pecho, en el marco de un robo que generó conmoción. “Las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer no es dudoso, es prácticamente inédito”, insistió Kicillof.



A continuación, durante una entrevista en el programa Minuto Uno de C5N, el gobernador describió el hecho: “Viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben dos personas con armas de calibre muy alto para lo que habitualmente es un robo a un colectivo. Parecía el robo de un blindado y ¿qué se llevaron? un bolso y una mochila. Después asesinaron a quemarropa al chofer”. “Indudablemente hay que investigar con la Justicia y por medio de la Policía de la provincia, que ya dio con dos personas. Uno está confirmado que es responsable. Hay que investigar a fondo para entender qué pasó”, insistió el mandatario bonaerense. En sus dichos —sobre las características del crímen— Kicillof también hizo eje en funcionarios de la oposición en general y en la presidenta del PRO en particular: “Esto no parece un robo a un colectivo. En un colectivo, a esa hora de la madrugada, no vas a encontrar un botín como para tener ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero se llevaron una mochila. Es muy raro y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir: un par de días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo pero bueno”. “Uno prende las luces ante todas estas cuestiones”, insistió al hablar de un estado de alerta en ese contexto e insistió: “Hay varias cosas dudosas”. Entrevistado por el periodista Gustavo Sylvestre, Kicillof se refirió también a la golpiza que recibió el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni ayer cuando se acercó al piquete realizado por los compañeros de la víctima para buscar entablar un diálogo con ellos. El estallido, según los colectiveros que participaron del incidente, se dio a causa de la impotencia generada por la falta de respuestas ante la inseguridad.