Giorgis anunció nuevas obras para la localidad

“No te digo esto como presidente de comuna, te lo digo como como trabajador social, recibido en la UNR. La realidad es que en muchas situaciones en las cuales se ve vulnerado los derechos de los niños y las niñas, que llega la data al área social, por ejemplo, donde yo trabajaba o a cualquier área social de las municipalidades y de las comunas de la zona, hay veces que hay que tomar decisiones. Hay veces que esa decisión tiene que ir acompañada por la fuerza pública para que sean concretas y determinantes. Y así suele suceder cuando hay hechos graves que ponen en riesgo la integridad de los niños y las niñas. Yo me permito decirte que en detalles de estas cuestiones no podemos entrar, porque hay gente siempre involucrada, hay información que no tiene que ser pública. Principalmente por la integridad, por la tranquilidad, y por la seguridad de los menores que puede llegar a estar involucrados en este tipo de situaciones” comentó Giorgis.

“Poder trabajar al mismo tiempo estos proyectos que son mucho más ambiciosos y que generan un desarrollo real de la comunidad para nosotros es muy importante. Ya faltan poquitos días para que tengamos el proyecto terminado. Y los vínculos con los entes nacionales y provinciales de algún modo ayudarían con los fondos para empezar a hacerlo realidad. En este caso recibimos en estos últimos días a Roberto Meli, representante de nuestra provincia en el ENOHSA, que es el ente nacional que se encarga de acompañar todas las obras de saneamiento. Por ende, fue muy importante tenerlo aquí en Santa Isabel. Lo recibimos con nuestro ingeniero encargado del diseño del proyecto, junto con el gerente del agua potable de la Cooperativa de Agua Potable, que es quien en definitiva va a llevar adelante el servicio. La comuna en este caso gestiona el proyecto, gestiona la obra, y después lo que vamos a realizar nosotros es una concesión a la Cooperativa de Agua para que sea ella quien llega adelante la parte operativa diaria, cuando el proyecto empiece a estar a disposición de nuestra gente, así que estoy contento con esta visita” explicó Giorgis.

“De no pasar nada raro, intentaríamos ir por la reelección. La verdad que hace un año que estamos en gestión prácticamente y en un año cuesta por más que la gran mayoría de los compromisos asumidos en campaña ya están cumplidos. Pero hay otras cosas, como esta que siempre llevan un poco más de tiempo, que son proyectos más ambiciosos, que, en un año y medio, como nos toca ahora es imposible llevarlos adelante con uno quisiera. Entonces para que estos proyectos, realmente importantes para toda la comunidad, puedan hacerse realidad, vamos a intentar una reelección que nos permitan en los próximos dos años poder ya tener obras como éstas en marcha, y otras tantas cosas que que las comenzamos que están caminando, pero que son pocos meses para para tener todos los resultados que uno quiere” agregó Giorgis.

“Estamos realizando la tercera cuadra de pavimento de nuestra gestión, frente a lo que es el hospital. Después nos queda por lo menos una más cercana al estadio de uno de nuestros clubes. Junto con ello también tenemos un programa bastante ambicioso de cordón cuneta, que va a arrancar en las próximas semanas como así también de iluminación de algunos sectores clave del pueblo, principalmente en barrios que estaban un poco rezagados en lo que se estaba haciendo en los últimos años. Junto con ello, también desde mañana, vamos a poner en marcha la recuperación de toda la parte del andén del ferrocarril, de dos o tres de sus habitaciones para que allí funcione un punto digital gratuito para la comunidad. Va a contar de 10 computadoras disponibles para todo el niño, niña, adolescente o adulto que esté estudiando pueda acceder a Internet pueda a impresoras, para poder hacer la carrera a distancia, hacer su tarea, etcétera. Y también nuestro archivo histórico, para recuperar gran parte de la historia de nuestro pueblo, a través de un trabajo que se está haciendo con profes de historia de la localidad y que también empezó a caminar. Va a ser el mismo lugar que también va a ir acompañado de iluminación” finalizó Giorgis.