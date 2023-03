Gerardo Romano contó que fue abusado a los 12 años

En comunicación con el programa 'Mañanísima' (Magazine), conducido por Carmen Barbieri, Gerardo Romano reveló que fue víctima de abuso cuando tenía 12 años.

El actor se mostró valiente y reveló un episodio de abuso que pasó en la pre-adolescencia, según indicó: "De chico fui abusado. No lo conté en su momento siendo un chico, pero hace unos años ya que lo conté, me curé y puedo hablar de todo sin problemas. Hice un proceso de deconstrucción".

¿Qué dijo Gerardo Romano sobre el abuso que sufrió de chico?

Carmen Barbieri expuso la necesidad de que existan más leyes que protejan la niñez. En ese momento, Romano interrumpió para decir: "Cuando en un colectivo te entra a manosear un tipo sin consentimiento, ahí no hay ley. No hay un cartel que diga que el señor que te toca el miembro es un señor que está equivocado. ¿Pero después a quién le contás la historia?".

"Yo cuando me pasó esto, salí corriendo", explicó Gerardo sobre qué hizo cuando un hombre lo tocó por primera vez en la calle al salir de la escuela.

"El tipo me volvió a buscar al colegio. Salí con un amiguito, miré y estaba en la vereda de enfrente. Me saludó con una inclinación de cabeza sutil y empecé a caminar, me seguía. Yo tendría 12 o 13 años. Me volvió a seguir, pero desapareció. Después, de vuelta al otro día volvió a aparecer y a seguirme. Caminaba a toda velocidad para escaparme, hasta que empiezo a transpirar, agitarme, asustarme, me doy vuelta y veo que viene con una sonrisa macabra", comentaba el actor manifestando el duro episodio de su pasado.

"Hasta que veo que de la vereda de enfrente veo que vienen dos policías, me abrazo a ellos y me pongo a llorar, les cuento lo que me pasa, señalo al tipo. Y los policías lo agarraron. Pero no era él…", añadió para cerrar el relato.

"Cuando estaba en condiciones de contarlo ya no me importaba contarlo", concluyó el actor, haciendo un poco de referencia a los años de trauma y la sensación de cansancio que pasan las víctimas de abuso, sintiendo una carga constante que los aflige pero que no se ven preparados para hablar con cualquiera, como fue el caso de él.