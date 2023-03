“La verdad que la noticia de ayer nos hace justamente fortalecernos como partido, como como equipo, como amigos. Pero sobre todo en esta gravedad institucional que está sufriendo la provincia de Santa Fe donde la verdad que día a día las noticias son más graves y donde vemos la ausencia del Estado provincial, y también del Estado nacional, en defender a personas como Maximiliano Pullaro, que lo que ha hecho, lo que hace todo el tiempo es justamente trabajar para que las mafias dejen de hacer el desastre que están haciendo en la sociedad santafecina. La verdad que preocupados, pero no por esto bajamos los brazos, todo lo contrario, redoblamos la apuesta. Estamos viajando a Santa Fe justamente para participar de una sesión especial, que tiene que ver con la conmemoración del 24 de marzo y justamente hablar de esto, de seguir fortaleciendo lo institucional, a pesar del gobierno de Omar Perotti, que todos los días nos muestra que está ausente” comentó Ciancio.

“Estamos en permanente contacto con los gobiernos locales, con las instituciones. Hoy nos toca viajar a Santa Fe con la diputada Orciani. Lo que hacemos es un trabajo mancomunado para estar cerca de la gente. En lo personal una agenda compleja, porque la Comisión de Salud está presidida por mí, eso hace también que posterior a la pandemia fue de mucho trabajo. Estemas abocados a leyes muy importantes, pero fundamentalmente nos convoca la necesidad y la realidad que está viviendo la gente que tiene que ver una demanda social. Una demanda incluso de lo emocional, donde vemos que la gente está angustiada, a veces intolerante porque no encuentra respuestas en los gobiernos y todo pasa por los gobiernos locales. Entonces lo que hacemos como legisladoras y como legisladores, junto al senador Enrico, es estar muy cerca de los presidentes de comunas, de los intendentes, de los concejales, y también de las minorías porque necesitan acompañamiento” detalló la diputada.

Consultada por sobre lo que fue la gestión de Pullaro en Seguridad durante el gobierno de Lifschitz respondió que “más allá de la dificultad que implica llevar adelante un Ministerio de Seguridad los números son contundentes. Cuando Pullaro era ministro de Seguridad había dificultades, pero los números en términos concretos disminuyeron en su gestión, en cuanto a delitos, homicidios. Más hoy todo eso se fue por las nubes, lamentablemente y lo peor es que no hay un plan de gobierno. No hubo un plan de seguridad. Fue solo un eslogan y entendemos que Maximiliano Pullaro en el gobierno de Miguel Lifschitz si tenía un programa de gobierno. Que, por supuesto quedó a medio camino, es una realidad, pero que hoy fortalecido ese plan de gobierno va a ser llevado adelante y con éxito claramente. Es un tema delicado, es un tema sensible. No podemos vender espejos de colores nada es inmediato, pero hoy estamos muchísimo peor y tenemos que volver a empezar, creo que retrocedimos de hecho”

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones que se han hecho sobre Pullaro y sus supuestos vínculos el narco, la diputada contestó que “¿Dónde hubo una denuncia puntual contra Maximiliano Pullaro y fue llevada adelante? Porque también hablaron del socialismo y nunca hubo una sola prueba con respecto a esto. Entonces ojo lo que se reproduce porque ese también fue el mensaje de Omar Perotti, que salió a hacer campaña sobre sobre nuestro gobierno anterior y nunca hubo una prueba de eso, y así le fue. Tengamos cuidado con lo que se dice. Lo que se dice hay que denunciarlo y tener pruebas. Porque después las consecuencias están en la improvisación de un gobernador y de un partido opositor como el Partido Justicialista que lo único que tuvo para decir en todos estos años de lo mal que se había hecho en el gobierno anterior y no hizo nada nuevo, todo lo contrario”