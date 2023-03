La familia de Marcelo Corazza rompió el silencio dos días después de que el exproductor de Gran Hermano quedara detenido en el marco de una causa por corrupción de menores y por su supuesta participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Justo antes de entrar a su casa, la hermana del primer ganador del reality en el 2001 conversó con un cronista y contó cómo atraviesa estos momentos. “Estamos destrozados”, dijo, muy incómoda por la situación ante la cámara de Argenzuela, el programa que Jorge Rial conduce todas las tardes en C5N, cuando fue interceptada al entrar en su domicilio del partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Luego, ingresó a la propiedad y no dio más declaraciones.



Corazza fue detenido el lunes de esta semana tras un allanamiento en su vivienda de Tigre donde la Policía de la Ciudad secuestró dos computadoras cuyo contenido será analizado para obtener pruebas para incorporar a la causa.

Desde un primer momento, Marcelo Adolfo Corazza, de 50 años negó la acusación en su contra en su indagatoria ante el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°49, acusado de corrupción de menores, tras ser detenido ayer en su casa de Tigre. Fuentes del caso aseguraron a Infobae que se lo acusa de ser consumidor y cliente de una red dedicada a explotar menores al menos desde 1999. No fue imputado como organizador, al menos, no todavía. Tras negarse a responder preguntar, Corazza continuará detenido.

La causa comenzó a investigarse en octubre del año pasado, con actuaciones de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad. Al menos 11 víctimas fueron identificadas, luego de que dos jóvenes denunciaron hechos que sufrieron cuando tenían entre 11 y 14 años, entre los años 1999 y 2002. Entre los imputados mencionados por estas víctimas se encuentra Marcelo Corazza y el misionero Francisco Rolando Angelotti, de 46 años, con domicilio en Oberá, registrado en los rubros de venta de cosméticos y artículos de bazar de la AFIP. Angelotti también fue detenido ayer, acusado de ser presunto líder de la organización.

En sus testimonios, las víctimas relataron cómo fueron captadas y supuestamente prostituidas, lo que llevó a Sánchez Sarmiento a confiarle el expediente a la División Trata de Personas de la fuerza porteña. En el expediente también intervino la PROTEX, el área de la Procuración dedicada a esclarecer delitos de trata, con los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, que recibieron la denuncia original. Así, comenzó una serie de intervenciones telefónicas, con 100 horas de escuchas lo que llevó a captar a otros dos imputados en General Rodríguez, que también fueron detenidos.

La calificación actual del caso, según información judicial es la de corrupción de menores de 13 años y averiguación de delito. La imputación es particularmente grave: la corrupción de menores de 13 conlleva una pena máxima de 15 años de cárcel.

Una de las víctimas describió un episodio con Corazza. “Se lo subió en un auto al chico y se lo llevó, según su relato”, asegura una alta fuente del expediente.

El hecho en el auto habría ocurrido en 2001, en la zona de Costanera. Ese año, Corazza ganó la primera edición de Gran Hermano. Registros previsionales a los que accedió Infobae establecen que Corazza trabajó en blanco para cuatro colegios entre 1998 y 2001, con dos instituciones católicas y dos escuelas bilingües en la lista.

El testimonio de la víctima no es la única prueba en contra del productor de Gran Hermano. Sin embargo, según confiaron fuentes del caso a este medio, la denuncia original recibida por la PROTEX, que incluía elementos compatibles con abuso sexual -un delito que no se le imputa por el momento a Corazza- no mencionaba al productor.

Corazza fue allanado por la Policía de Ciudad. Lloró mientras lo arrestaban. Se le secuestraron cuatro teléfonos, un disco rígido externo, una tablet, un viejo video VHS y un pendrive, que podrán ser peritados.