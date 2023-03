Combates amateurs de tres round por uno, dónde Rodrigo Testa participó en la de semi fondo.

Así se fueron desarrollando :

1er Pelea...ganador Joaquín Prulino por fallo unánime ante Ezequiel Celix

2da Pelea... Agustín Cabaña es Santa Isabel, ante Braian Avalos, determinando un empate

3er Pelea...Edgardo De Vincenzi de Florencia Varela ganador por nocaut en el primer round, ante el retador de Junín Oscar Villaroel

4ta Pelea... Aguirre juniors ante Tomás Sosa quien ganó por puntos

5ta Pelea... Ganador por nocaut técnico en el tercer round Segovia quien enfrentó a Portillo

6ta Pelea... Diego Mora de Venado Tuerto, ganador por fallo dividido ante César Enea de Elortondo

7ma Pelea...Javier Laspina, crédito local; ante Raúl Lluarina

8va Pelea...Rodrigo Testa de Villa Cañas ante Elías Ullúa de Santa Isabel ganador por RSC (referí suspende combate) debido a una lesión en una costilla del cañaseño.

Esto compartía en su Facebook :

"Anoche estuvimos presentes en Santa Isabel, perdimos por RSC ( referí suspende combate) por una lesión en unas de las costillas. Una mano abajo me permite abandonar y dar de baja la pelea, no pudimos continuar.

Nos venimos amargados porque fuimos a buscar otro resultado, pero una mano cambia todo en segundos.

Me derivaron al hospital de Santa Isabel por el dolor muy fuerte.

Quiero agradecer a todas las enfermeras y doctores del hospital de Santa Isabel que me atendieron de la mejor manera.

Gracias a la gente de Santa Isabel por el apoyo y aguante, a cada uno que se solidariso para ayudar. Cada uno sabe de todos los que estuvieron y los que no pudieron estar, los que me han llamando y mandaron mensajes. Gracias, mil gracias por todo. DIOS les va a devolver el doble o el triple. Gracias a mí familia por tanto apoyo Gracias por todo, disculpen el resultado, no fuimos a buscar eso. Mil disculpas."

9na Pelea... Nicolás Castro de Santa Isabel ante Héctor Acosta con determinación de empate.

En el mes de abril Villa Cañas será el protagonista para asistir a una nueva noche de guantes.

Columnista : José Luis Cardozo