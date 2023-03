Tras la detención del productor Marcelo Corazza este último lunes, Eliana Guercio cruzó a Luis Ventura en vivo y protagonizaron un tenso ida y vuelta. El periodista aseguró "que no le sorprendió" y la esposa de Romero fue contundente. Todo ocurrió al aire en el programa EPA! (América) cuando se refirieron a la causa por trata de personas, corrupción de menores y abusos por la que fue detenido el ganador del primer Gran Hermano (Telefe). "No me sorprende, para mí es más de lo mismo", dijo Ventura. Sostuvo que "Corazza tiene una seguidilla de incidentes en su vida personal, profesional y televisiva". "Fue echado de un colegio en una circunstancia muy confusa, fue aislado de un equipo de rugby de Tigre, está vinculado a estos personajes que tienen antecedentes y procesamientos por corrupción de menores y violación con acceso carnal en algunos casos del año 2009", dijo Luis.

Casi en inmediato, Guercio le salió al cruce y dijo: "Si detienen a estos personajes, evidentemente deben tener una interacción. Corazza nunca había sido detenido por una causa así, pero a los personajes con los que se los relaciona, sí", expresó.

Sin embargo, la conductora se mostró molesta con las declaraciones del periodista y reclamó: "Vos dijiste que la cámara oculta no fue para hablar de la sexualidad de la persona, sino porque estaba vinculado con esto. Cosa que me cayó horrible porque si vos tenés algún tipo de conocimiento de que esto estaba sucediendo, lo tendrías que haber denunciado".

"Sí, lo único que falta es que ahora la culpa la tenga yo", comentó a pura ironía Ventura. Pero Guercio no se echó atrás: "Y si sabías y no lo denunciaste, también sos responsable".

Eliana remató: "Vos dijiste que se trataba de una causa de corrupción de menores, que lo que querían desenmascarar no era la sexualidad de la persona, sino que estaba vinculado con menores. Y si lo sabías hace 20 años, lo tendrías que haber denunciado".