Un venadense se accidentó en Ruta 8 y el empalme a la autopista

Una pick up despistó, atravesó el guardarrail y terminó en la banquina. Afortunadamente, el conductor, oriundo de Venado Tuerto, salió ileso y la ambulancia del SAME presente en el lugar no tuvo que trasladarlo hacia el hospital.



Según la investigación, la intensa neblina registrada en horas de la madrugada pudo haber incidido en el siniestro.

En el lugar se hicieron presentes el SAME, Policía Vial y la brigada civil de los corredores viales