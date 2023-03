Los integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibieron este miércoles a los familiares de Agustín Escobar (20), el joven fallecido la semana pasada en el frigorífico de Recreo a raíz de una descarga eléctrica. Los legisladores exigirán información a la empresa, a la fiscal que investiga el caso y, además, pedirán una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni.

pudo confirmar que el pedido de informes buscará conocer si hubo una inspección de la Secretaría de Trabajo, antes y después del hecho, y si la empresa le brindó información a la fiscal de la causa Ana Laura Gioria. Además, se requerirá a la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) un detalle de las actuaciones realizadas. A su vez, pedirán reunirse con el titular de la cartera de Seguridad para hablar sobre el desempeño de la Policía de Santa Fe.

Asimismo, se supo que la familia de Agustín pedirá abrir una investigación por la demora en la entrega del cuerpo.

Familiares y compañeros de trabajo de Agustín reclaman el esclarecimiento de la muerte del joven encontrado fallecido en el interior del edificio donde trabajaba. Su familia denuncia que la empresa encubrió su fallecimiento y pide respuestas. La autopsia determinó que el trabajador murió por una descarga eléctrica.

"Él nunca salió del trabajo, lo mantuvieron en secreto, muerto adentro doce horas", aseguró Clara, hermana de Agustín, en diálogo con AIRE. La mujer relató que su hermano tenía que salir entre las 17 y 18 de la tarde del miércoles de la semana pasada. "Sin embargo, nunca salió, nunca llegó a casa. Mamá lo estuvo esperando y no llegó", aseguró.

Ese miércoles, ante la falta de datos, la familia empezó una búsqueda por redes sociales y denunció la desaparición en la comisaría de Recreo. "Fuimos hasta el frigorífico en donde uno de los guardias nos confirmó que mi hermano había salido de la empresa", agregó a su relato Clara. "A las seis de la mañana y por el comentario de un compañero nos enteramos de que mi hermano nunca había salido", contó la joven. "Cuando mi mamá vino hasta acá, no querían abrir. Ni siquiera le decían que mi hermano estaba muerto ahí. Estuvimos hasta las 12 del mediodía. No nos decían nada", denunció.

La familia de Agustín señaló que él había comentado a su novia que en otras oportunidades sufrió descargas eléctricas. Esa mañana cuando llegaron los compañeros al frigorífico lo encontraron muerto en un cuarto donde hay dos máquinas. Es el área donde habitualmente Agustín y un compañero realizaban tareas de faenado. Generalmente, se quedaba solo en ese lugar donde la puerta se abre del lado de adentro con una llave, ya que no tiene picaporte.

Un inspector del Ministerio de Trabajo verificó que a 50 centímetros del cuerpo de Agustín se encontraba un panel eléctrico. El tablero no tenía tapa ni disyuntor. El doctor Facundo Osia, subsecretario de Fiscalización de Trabajo, confirmó que Escobar era un trabajador en relación de dependencia de la empresa. "El joven ingresó a una de las habitaciones del lugar, que no era su puesto de trabajo, a partir de ahí se lo ve salir y reingresar", sostuvo el funcionario en torno a la investigación sobre la muerte del joven.

Lo que está en averiguación de parte de la fiscalía es el hecho de si la puerta de la habitación a la que ingresó Escobar estaba o no cerrada. Otro de los aspectos que se investiga son los motivos por los cuales el joven ingresó al lugar sin supervisión. "La causal de la muerte es una electrocución, a 50 centímetros del cuerpo se encontraba un panel eléctrico. El inspector de Trabajo verificó que este no tenía la tapa, así como tampoco disyuntor", recalcó Osia.

A través de las cámaras de seguridad se observó que Escobar salió de la sala a las 17.45 y a los cinco minutos volvió a ingresar, de ahí en más no se lo observa retirarse. "Lo que pidió el Ministerio es la supervisión del operario que no tenía más de dos meses en la empresa. Nadie se dio cuenta que ingresó a un lugar que no era su puesto de trabajo y no volvió a salir", enumeró Osia. El Ministerio de Trabajo realizó la investigación el 10 de marzo, cuando el siniestro tuvo lugar el 8. "Se disparó una inspección en el lugar a raíz de las denuncias, el inspector en el acta determina conforme a las cámaras ese horario", recalcó el subsecretario.

En el espacio en el que fue encontrado Escobar había un panel eléctrico, sin embargo no contaba con un disyuntor. "Por esto se suspendió el sector hasta tanto no se adecúen las instalaciones", aclaró Osia. La empresa cuenta con denuncias previas al hecho en el que perdió la vida Escobar, pero ninguna está relacionada con el tablero que habría causado el deceso del joven por no tratarse de un espacio de trabajo. "El lugar tiene inspecciones realizadas, hay diez expedientes iniciados al lugar", detalló el entrevistado. Las denuncias ingresaron por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a raíz de lo que informa las ART.