Sin luz, sin agua y sin respuesta

"Si nos cortan la luz, les cortamos la calle", dice Amalia. Los cortes de energía en la Ciudad de Buenos Aires diseminaron protestas a la par de los apagones. En algunos casos, esto motiva la llegada de las tan esperadas “cuadrillas de Edesur” que intentan solucionar la falla. En general no lo logran, o ponen un parche que a las 4 horas vuelve a fallar, o se van antes, como ocurrió en el mediodía de este miércoles cuando los vecinos de Flores escucharon por ejemplo: “Con lluvia no podemos trabajar”. Y los vecinos siguen “esperando el milagro” como le dice Gustavo, detrás de un cartel que dice: “5 días sin luz”, en la intersección de Díaz Vélez y Salguero, en el barrio de Almagro.

En esa esquina, hay edificios que hace diez días, de forma intermitente no tienen luz. Por eso protestan. En las puertas de Edesur S.A., a la altura de Lacarra y Alberdi, los usuarios se concentraron desde la mañana. Golpeaban las persianas. Sin respuesta, y con calor, a las seis de la tarde decidieron hacer una fogata. Los efectivos policiales que custodiaban la cuadra intentaron detenerlos, en vano. Se hizo el fuego, mientras se escuchaba: “Hace dos días que no tengo luz”, “hace cinco días”, “desde el sábado”, “desde el lunes y tengo a mi madre enferma”, sumaba una mujer a su reclamo.



“Estuve 12 días sin luz en un mes, dos cortes de 5 días y uno de 2” relata a esta cronista la periodista Romina Scalora, quien acompaña la protesta de los vecinos, en Alberdi y Bonorino, porque ella ya tiene energía, pero su madre que vive a cinco cuadras, ayer se quedó sin luz. “En medio de este martirio, hay que ayudar” reflexiona. Su barrio, Flores, es uno de los afectados con cortes prolongados. “Vivo acá de toda la vida y los cortes no son de ahora, siempre con este tema, este barrio es uno de los más castigados, y no hay respuestas de nadie” subraya.

Un vecino coincide, en las veredas de Edesur, que "nadie" da respuestas al problema. Y avanza: “Tienen que estatizar la empresa, Larreta, el Gobierno nacional, el que sea. ¡Y ahora encima mandan a la policía! Por qué no utilizan esos recursos para dar una respuesta?” pregunta, mientras los efectivos se apostan frente a las persianas para impedir que las pinten con aerosoles.

La falta de reacción del Gobierno porteño también entra en cuestionamiento: no hay contención, ni ayuda con Defensa civil para los adultos mayores en los edificios altos. Ni apoyo con grupos elctrógenos "a no ser que salgas en los medios" dice Norma Ghio, directora de un geriátrico en Almagro, que después de cinco días sin luz, logró el grupo electrógeno, "que insume 120 litros de nafta por día, aunque lo apagues de noche, es un presupuesto desmesurado" razona.

En los edificios altos, se organizan los vecinos y las familias, para llevar agua y alimentos "del día" señala Alicia, para los adultos mayores que no pueden dejar sus casas. "Por cuestiones de salud o porque no pueden bajar tantos pisos" explica Concepción, que hace una semana no tiene luz.

“Somos un pueblo pacífico, pero hace un mes que tengo cortes de luz intermitentes” agrega Alicia en la protesta de Almagro. La empresa que “ya está a punto de irse ¡no va a dar soluciones!” agrega otro vecino, indignado porque las soluciones “fueron parches, no hubo inversión lo sabemos, y no hay decisión de hacerlo y lo pagamos los que pagamos este mal servicio”, refuerza. Romina suma que “a nosotros los mismos hombres de la cuadrilla nos dijeron que habían arreglado la luz porque habíamos cortado la calle, te lo dicen abiertamente” lamenta. Pero “dentro de todo soy una privilegiada”, concede, porque ya tiene luz, desde ayer. Pero una de sus amigas vive en Monte Castro, “embarazada de 8 meses y hace 18 días que no tiene luz, de corrido”.

La falta de respuesta es lo que angustia, explica Julián, de la comuna 7. Romina coincide: “Nadie se acercó, ni contestó el teléfono. Edesur tiene un bot que ni siquiera anda. No pueden hacer andar la máquina del contestador automático, menos van a poder con esto” ironiza, con tristeza. Y explica que ante la insistencia “cuando lográs que venga una cuadrilla, ves que están asignadas con intencionalidad”. Se refiere a que cuando hay un corte en barrios como Recoleta “va una cuadrilla y a las 4 horas vuelve la energía”. En Monte Castro van 18 días.

A esta “asignación de cuadrillas intencional”, hoy se sumó la lluvia. Con vecinos en Floresta que hace 5 días están sin luz, vino una cuadrilla y les advirtieron: “si llueve, no podemos”. ¡Y se fueron! reclaman los vecinos. Y aunque se habla de resarcimiento económico, y de reposición de artefactos afectados, Carlos que vive en Floresta desde hace 12 años no lo cree. Se queja porque “hoy en día, todo funciona con cable”, y porque su hijo, al que "se le quemó un freezer hace un año, en un corte", todavía no tuvo su “resarcimiento”. “Y eso que puso un abogado”