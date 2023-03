Por el calor extremo, docentes "manguerean" a los alumnos en escuelas de Rosario

Ante la intensa ola de calor, las autoridades le solicitaron a los alumnos y alumnas que asistieran en malla y ojotas para realizar una actividad innovadora en el horario escolar.

Básicamente, la idea –que ya se aplicó en el turno mañana y se repite a la tarde- es que se aproveche el espacio al aire libre que tienen frente al colegio, que se ubica en calle Salta 3439, donde cuentan con una plaza para realizar diversos juegos y actividades con agua.

“La decisión fue tomada por el equipo directivo y los docentes acompañamos la iniciativa. Es la primera vez que se hace por la ola de calor que vivimos”, contó Susana Polo, docente de la primaria de la escuela.

“Si bien muchos de nuestros estudiantes tienen la tecnología para hacerlo de forma remota, no todos se conectan o tienen la posibilidad de quedarse con alguien en sus casas. Los que no vienen a clases no se les pone la asistencia”, aclaró la docente. “Tampoco pensamos comenzar con contenidos nuevos, sino realizar repasos para tratar de alivianar lo más posible este calor y aprovechamos para generar conciencia sobre el uso del agua y demás cuestiones vinculadas a lo ambiental”, agregó.

Piden "suspender"

Por el potente calor, Amsafé Rosario emitió un comunicado pidiendo la suspensión de las clases dado que, aseguran, algunos establecimientos educativos de la región no están preparados.

En conferencia de prensa este lunes por la mañana, criticaron la falta de respuestas por parte del ministerio de Educación y expresaron el "respaldo gremial" a aquellos docentes y directivos que decidan no dar clases por las altas temperaturas.

El último viernes, el gremio que nuclea a los docentes santafesinos presentó en la sede de la Regional V del Ministerio de Educación un escrito en el que dejaba asentada la previsión por las “condiciones mínimas” adecuadas en algunas escuelas en medio de las altas temperaturas que se mantienen en la región.

Junto con el escrito, los docentes presentaron un video en el que se ven aulas sin ventiladores y algunas instituciones en las que hay problemas con el suministro de agua. “Los edificios escolares no están preparados para que se puede trabajar en estas condiciones y el resultado inevitable es la creciente cantidad de estudiantes que deben ser retirados descompuestos por los familiares”, aseveraron.