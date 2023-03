En comunicación para radio FM SONY, hablamos con Javier Delgado, delegado de AMSAFE del departamento General López, para conocer más en detalle el pedido por parte del gremio para con el gobierno provincial.

“Lo que estamos pidiendo como primer punto es que la regional no actúe mirando para otro lado como si no estuviese pasando nada, digamos después de última se puede discutir si hay suspensión de clase o reducción horaria, o de acuerdo a la a la estructura de cada una de las escuelas. Pero parece que no podemos hacer como que no está sucediendo nada, es lo peor que se puede hacer ante una situación tan excepcional” comentó Delgado.

“Nosotros a primera hora de hoy nos comunicamos con la delegada regional, le presentamos la nota y estamos esperando una respuesta. Lo que sabemos es que bueno, por una cuestión si se quiere política la ministra, los días últimos de la semana pasada dio como la orden de que no se suspendían las clases y bueno, eso me parece que tiene más de político, no es una respuesta coherente ni de estadista. Una respuesta de alguien mezquino que está pensando en términos políticos y no se fija en la salud de los chicos y chicas o de los docentes, porque lo que ella analiza es que si suspenden las clases, está reconociendo que la escuela no están preparada para afrontar estas cosas, pero bueno es la realidad. Lo peor que nos puede pasar es negarla en realidad” agregó Delgado

Consultado sobre la paritaria, Delgado acotó “La docencia se inclinó por el aceptar, no con mucha diferencia, pero bueno, me parece importante que lo hayan decidido los docentes y no los dirigentes. Digamos nosotros desde nuestro departamento en su mayoría el 75% de los docentes rechazó la propuesta, pero bueno, entendemos que en otros lugares de la provincia lo han pensado diferente y remarco esto de que los docentes está bueno que lo hayan decidido porque sabemos que el funcionamiento de otras instancias paritarias dentro del mismo Estado lo resuelven los dirigentes”