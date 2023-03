Marzo mes de paritarias:El secretario general del sindicato de empleados municipales Juan Arigoni dijo al aire de Fm Sonic "El gobierno está de fiesta"

Consultado sobre cómo es la actual situación el referente de los trabajadores comunales y municipales dijo: voy a contarlo en forma breve y contundente para no hacerlo tan extenso y que se entienda claramente ,no coincidimos en nada con los ofrecimientos a los docentes de un 33 por ciento que no fué aceptado, las conversaciones que se vienen teniendo con el ministro Pusineri es que se llegue a un acuerdo como lo que sucedió a nivel nacional pero la realidad es otra, de ninguna manera vamos a aceptar ese porcentaje.

Como primer medida el último tramo tiene que entrar en junio de esa manera ya tiene que ser un poco más del 33 % por qué a mediados de año vamos a estar en un 36 % de inflación , quizás más.

El Jueves tenemos una reunión paritaria en casa de gobierno y si bien se dió cumplimiento a la primera reunión paritaria de lo que es el 2023 como estaba pactado en el acta de acuerdo no llegamos a nada sólo , quedó plasmada una reunión a las 15 hs de mañana, para tratar además el el tema de la obra social que es descontada y no funciona , recibís el recibo de sueldo y te encontrás con el descuento de 17 o 18 según el recibo de sueldo familiar que tengas adherido a IAPOS.

Hay muchos compañeros que no llegan a fin de mes y tienen que caer a un Hospital que mal está lo que es la salud pùblica, seguridad, educación la verdad que " el gobierno a nivel nacional y provincial están de fiesta" muy preocupados para lo que es el 6 de Julio las pasos y el 10 de Noviembre las elecciones no les preocupa el pueblo ellos están de fiesta preocupándose como van a conformar las listas y no están preocupados por la situación que están atravesando todos los trabajadores Argentinos y esto provoca que se incremente más la pobreza en un país con el 20 % de indigentes , es triste pero es la realidad.