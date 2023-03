Una generación de productores de bigand y una historia que termina de la peor manera

Bigand una localidad consternada por el desalojó de un matrimonio de productores de 60 años de edad que terminaron siendo tomados por las fuerzas de seguridad, 50 efectivos en escena, periodistas sin poder ingresar, vecinos y amigos sin saber cómo ayudar ante la decisión de la jueza de Cañada de Gómez.

Jorge Director de Fm Lider relato en "el primero de la mañana": sucedió el Martes esta generación de familia de hace 100 años que viven aquí, en los campos que pertenecieron al fundador de pueblo Don Víctor Bigand que de acuerdo al legado deberían estar en sus campos.

Lamentablemente por parte de la fundación que se formó porque Don Bigand no tenía herederos la última fué una hija que falleció Mercedes Bigand .

que antes que fallecería lo realizó su abogado en Buenos Aires, este era con el pedido exclusivo de hacer una fundación ubicando en la misma a todos sus parientes.

En este caso 3500 hectáreas con lo que esto significa en plena pampa húmeda, los únicos que resistieron fue este matrimonio Marinucci porque los contratos se iban a renovar como en la época de Don Víctor Bigand , cada 10 años, pero hicieron lo que quisieron y no cumplieron con el viejo pedido.

Este matrimonio solo se había quedado con 5 hectáreas porqué le habían sacado todo el campo ellos tenían la vivienda y se dedicaban a la producción agro-ecológica.

El Periodista continúo relatando : el día Martes llegaron en forma violenta más de 50 policías y aproximadamente 10 móviles policiales, el periodismo no pudo acercarse por orden de los efectivos

debíamos quedarnos del lado de la tranquera, transmitiendo en vivo y directo de 500 metros.

Este hombre nació, se crió y vivió en este campo al igual que sus abuelos y padres ayer fue sacado nervioso, con diabetes y hospitalizado en el samco de Bigand juntó con su esposa.

Así terminó la historia de este matrimonio que en su momento tenía 130 hectáreas y ahora le habían dejado solo 5 para vivir, el matrimonio hoy no tiene otra vivienda, fueron desalojados cuando faltaba la última apelación, es la justicia que tenemos en Santa Fe y que arrasó con todo en este caso.

Es muy triste lo que pasó está gente lo perdió todo, no tiene trabajo, no tiene vivienda y están internados en el samco local.

Consultado sobre cómo continúa la vida de los afectados Jorge dijo: tienen hijos pero ellos tienen su familia y no están en Bigand, hoy no saben dónde tienen los muebles ni donde están sus animales, cantidad de perros ,corderos y aves que no saben donde se encuentran.

Hay un acompañamiento de parte de los habitantes de la localidad y de la comuna del pueblo.