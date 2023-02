El feriado de Carnaval dejó un saldo positivo de $106.000 millones por el turismo

Con vino, bombos y cánticos, recorrieron un extenso camino. Las personas no dejaron de llegar de todo el país.

Una alta fuente de la AFIP aseguró que en el intercambio "se reciben los datos de todos, incluso de quienes integran las sociedades. Estimamos que los argentinos tienen US$ 100.000 millones en cuentas estadounidenses"

El ingreso de divisas de los agroexportadores al Mercado Único y Libre de Cambios alcanzó los US$ 1.353,5 millones, es decir, un 45,11% de lo comprometido. El Banco Central cerró la jornada del miércoles con compras por US$ 71 millones, y acumuló US$ 693 millones en ocho ruedas.