Una nueva obra fundamental comenzó en la localidad de Melincué: el corrimiento del terraplén sobre Ruta Provincial N° 90, que reemplazará las defensas sobre media calzada que se colocaron después de las inundaciones de 2017 en la Laguna de Melincué.

“Después de tantas idas y venidos, de luchar y consensuar, de reuniones en Santa Fe sobre el terraplén de la ruta 90, podemos decir que las máquinas ya están trabajando para su apertura”, expresó Silvio Garbolino, presidente comunal. De esta manera, el terraplén se ubicará hacia el sector de la laguna, porque el actual dificulta la circulación en esta ruta provincial.

Según lo indicado por Garbolino, el terraplén se convertirá en un espigón de 1800 metros. “Será parte del paisaje final de Melincué, lo que nos dará la posibilidad de hacer inversiones para convertir en un centro de recreación”.

Es la tercera obra fundamental que tiene el pueblo para “no volver a inundarse, para que el agua no llegue al pueblo”, ya que se encuentran las estaciones de bombeo de ultima generación que no se pusieron en marcha por la sequía; el canal San Urbano, obra completada en un 95 por ciento y este terraplén más alto hacia el lado de la laguna. “Tendría que pasar una catástrofe climática para que Melincué tenga una nueva emergencia hídrica. Un vecino me decía que es la primera vez en la historia que se trabaja sobre la prevención y no sobre la emergencia”, finalizó el presidente comunal.