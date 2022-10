CLARA GARCÍA: “SANTA FE SE MERECE QUE ESTE GOBIERNO PONGA A LA SEGURIDAD COMO UNA PRIORIDAD"

La diputada provincial Clara García aseguró que “Santa Fe se merece que el gobierno de Omar Perotti ponga a la Seguridad como una prioridad, deje de poner excusas, invierta y gestione para frenar los niveles de violencia que atraviesa la provincia”, tras aprobarse este jueves en la Cámara Baja el cuarto pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que se le solicitan explicaciones sobre los 3.000 millones de pesos que hace dos años le entregó el presidente de la Nación, Alberto Fernández al gobernador y aún no ha logrado ejecutar.

“Es muy serio conmemorar este segundo aniversario ”, se lamentó la legisladora, quien recordó que esos fondos iban a destinarse para renovar toda la tecnología de comunicación del Ministerio de Seguridad. “Se iban a hacer unos centros de análisis y operación policial; se iba a cambiar toda la tecnología de operación del sistema 911, tanto para la recepción de las denuncias que hace la gente como para la distribución y el despacho de los móviles policiales, de bomberos, de todas las fuerzas de seguridad, con información online, drones, celulares robustos; en definitiva, una base de información que hacía prever una mejora en la seguridad”, detalló.

Sin embargo, después de dos años de aquel anuncio, de frustradas licitaciones, no hubo grandes avances. “La última información que tenemos es del mes de mayo, porque desde entonces el gobierno provincial dejó de publicar la ejecución presupuestaria, donde se podía seguir justamente por finalidad y función en qué estaba invirtiendo el gobierno”, sostuvo García, y agregó: “Desde mayo hasta ahora apenas inauguraron una mesa de despacho en la ciudad de Funes, que me imagino serán las mismas cajas cerradas en celofán que (el ministro de Gestión, Marcos) Corach, adjuntaba a un tweet a manera de respuesta irrespetuosa cuando hicimos cuestionamientos en otras oportunidades”.

Este sentido, la legisladora también sugirió que el gobernador fue el que dio la respuesta y relató que en los últimos días en un diálogo informal con la prensa, al ser consultado por periodistas sobre este punto el propio Perotti manifestó "las dificultades que tienen para gestionar y lo difícil que es la burocracia”. Y a renglón seguido, afirmó: “Si uno quiere ser gobierno, debe antes comprender los modos y los procesos, y tener la capacidad de gestionar y controlar que los procesos avancen y lleguen a buen puerto, y no quejarse. Es la política la que no lo lleva adelante, es la falta de gestión y convencimiento, la falta de eficiencia, la falta de planes, de ninguna manera es la falta de dinero”.

García analizó que dos años después, los 3.000 millones de pesos siguen sin usarse, y hoy se necesitarán más de 4.500 millones de pesos para concretar la misma inversión. “¿Quién paga el costo de todo lo que se perdió? ¿Quién es el único que se está beneficiando con esto? El banco con todos los intereses que ganó por los dos años que estuvo la plata detenida, sin ir al lugar en el que las ciudadanas y ciudadanos necesitaban, mientras solo ven slogans vacíos, movimientos de ministros que pasan”, aseguró.

Para finalizar, la diputada realizó un repaso de lo sucedido en el Ministerio de Seguridad durante estos dos años y recordó que “se hizo una licitación para comprar armas que terminó con el ministro y su equipo imputado, funcionarios haciendo operaciones de espionaje ilegales que hoy están siendo juzgadas”. “La gente merece que en Santa Fe a la Seguridad se la tome como un tema prioritario, que inviertan y gestionen y que terminen las violencias en nuestra provincia”, concluyó.