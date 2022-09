OTRO MILAGRO EN MELINCUÉ: EMERGIÓ UN SALAR, ES CURATIVO Y NO PARAN DE LLEGAR TURISTAS

Tal es el caso de la localidad de Melincué, que hoy experimenta el florecer de un nuevo atractivo turístico: brotaron de la tierra sales curativas y en cantidades que lo posicionan como un casi- salar.

Sobre el surgimiento de los salares, Claudia Rosental, secretaria de turismo de Melincué, señaló “lo que se puede ver en la laguna de Melincué actualmente, es que gracias a la bajante, se dio la floración de las sales de Epsom o sulfato de magnesio. Hace mucho no ocurría. Las sales de Epsom son sales curativas que le dan a la laguna calidad y la característica de ser aguas terapéuticas”.

La ex diputada, hoy funcionaria municipal, explicó “es un mineral no metálico compuesto por magnesio, fundamental para el proceso de proteínas en el cuerpo humano. Muy útil para la inflamación, artrosis, enfermedades en la piel, etc. Se observa solo en algunos lugares de la laguna, es un fenómeno esplendido”.