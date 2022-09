RUFINO: ORCIANI Y CIANCIO JUNTO A CARBALLEIRA

De acuerdo a lo expresado por Orciani, esta semana se hizo presente junto a la Diputada Provincial Silvia Ciancio en la ciudad de Rufino donde fueron recibidas muy amablemente por el Concejal Federico Carballeira, en este marco todos se hicieron presentes y apoyaron el reclamo por el grave atraso en los pagos de las Obras Sociales, no autorizaciones de prestaciones e incumplimiento de Iapos e Incluir Salud, “Esta situación es desencadenada por el gran recorte que ha hecho el Gobierno Nacional en la parte de salud que afecta en discapacidad, Incluir Salud es la prestadora nacional que tienen las personas que poseen carnet de discapacidad”.

Lo que sucedió en la Plaza Sarmiento de dicha Ciudad fue una movilización de carácter nacional, si bien siempre hubo demora en los pagos de unos tres meses ahora se extendió a cinco meses, en cuanto a lo provincial la legisladora Orciani comenta que los aranceles son más bajos que los nacionales, no entregan insumos en tiempo forma, “Esta medida injusta y arbitraria llevará a que se vulneren aún más los derechos de las personas con discapacidad”.

Afirmó que se hizo presente porque esta situación debe ser visibilizada y reconocida por todos los ciudadanos, “En este momento donde el Gobierno Provincial nos da la espalda es la única manera que se encuentra para que cada santafesino conozca la situación crítica que están atravesando las instituciones y los profesionales que prestan servicio en las mismas”. “De no resolverse esta problemática llegará un momento en que los tratamientos y terapias que reciben deban ser interrumpidos. Es urgente que esta situación se resuelva” cerró la legisladora radical.