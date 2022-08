Mira en el estadio que Colón jugará ante Barracas Central

Como se sabe, la AFA, que preside Claudio «Chiqui» Tapia, habilitó el estadio homónimo, donde Barracas Central le ganó a Defensa y Justicia. El domingo que viene, desde las 13hs, jugará allí el Colón de Adrián «Chupete» Marini. De yapa, al club lo preside otro Tapia, Matías. Y el capitán del primer equipo también integra la familia: su hermano Iván, que realmente juega muy a la pelota y con una pegada excelente.

Los inspectores que auditaron las reformas en los accesos del estadio Tapia aprobaron las obras, por lo que la cancha fue habilitada para recibir a unas 6 mil personas. El reglamento de la Liga Profesional, donde compite Barracas Central, remite al de la AFA en lo que tiene que ver con capacidades mínimas. El aforo del estadio Tapia no cumple con lo que dice el reglamento general de la propia asociación (presidida por el mismísimo dirigente que le da nombre al estadio). Sobre los aforos mínimos de las canchas, dice el artículo 84: «En primera división los clubes deberán tener hasta 5.000 ubicaciones para sus socios y hasta 4.000 para sus abonados a plateas». Además, establece que deberá haber «como mínimo 15.000 ubicaciones para el público que compra boleto de entrada y 1.000 para el que adquiere adicionalmente platea o palco», señala un informe del Diario La Nación.

Claro que hay una explicación. El reglamento de la AFA es de enero de 2011, es decir, redactado hace más de 11 años. En ese lapso pasaron cosas, como por ejemplo la prohibición de los visitantes a partir de la muerte de Javier Gerez, un integrante de la Subcomisión del hincha de Lanús, cuando iba a acompañar a su equipo al estadio Ciudad de La Plata, donde el conjunto granate debía medirse con Estudiantes. Así, las condiciones para que un club pueda habilitar su cancha son difusas.

Es más, el estadio de All Boys, donde Barracas Central hacía de local, tampoco llega a las 16 mil localidades de mínimo previstas por el reglamento. ¿Entonces? «La seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no nos dejaba llevar ni siquiera 12.500 personas, el aforo permitido en All Boys y apenas nos permitía 5 mil. Entonces, para eso, preferimos jugar en nuestra cancha», alegan en el Guapo, que por primera vez jugó en Olavarría y Luna un partido de la máxima categoría del fútbol argentino. Fue contra Defensa. Ahora, el segundo visitante de lujo será el Colon de Adrián «Chupete» Marini, el domingo que viene a las 13hs.

Más allá de lo que está escrito en los reglamentos de la AFA, la LPF tiene sus propios lineamientos para habilitar un estadio. Lo que sucede con la cancha de Barracas Central remite a lo ocurrido con River y su pedido en octubre de 2020 para jugar partidos en el River Camp, su cancha principal en el centro de entrenamiento de Ezeiza. La solicitud fue desestimada en su momento por la LPF, que se basó en el reglamento: se prohíben canchas de entrenamiento para partidos oficiales.

Las reglas de la LPF establecen requisitos mínimos para los estadios de sus equipos, y los obligan a tener las habilitaciones en regla firmadas por las autoridades competentes (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comité de Seguridad porteño, en el caso de Barracas Central). Sin embargo, en lo concerniente al aforo mínimo remite al Reglamento General de la AFA. Vale, entonces, lo que dispongan las autoridades de la calle Viamonte. O sea, Claudio «Chiqui» Tapia.

La seguridad porteña alega que el estadio Tapia pasó todas las inspecciones previas y que las refacciones fueron aprobadas por la Agencia Gubernamental de Control (AGC). «Desde el lado policial, la cancha está en condiciones para que se jueguen partidos de primera. La Unidad de Coordinación Operativa (UCO) del estadio está bien», asegura una fuente relacionada con los operativos en las canchas porteñas. Las UCOs son los corazones de los estadios, desde donde se monitorean los accesos y las tribunas.

¿Cómo hicieron para habilitar el «Claudio Chiqui Tapia»? Por un lado, les sirvió un reglamento sin actualizar. Por el otro, invirtieron dinero que tenían reservado para una obra mucho más grande y que va a llevar la capacidad total de la cancha a 20 mil personas, según anunció el club hace unos meses. «Hicimos un montón de cosas. Respondimos a todo lo que nos pidió la Liga Profesional, lo que requirió el comité de Seguridad y lo que solicitó la AGC», cuenta una fuente del club barraqueño que pide anonimato.

Cuando Barracas Central jugó en la cancha de All Boys hubo polémicas y criticas por el VAR. Era el único estadio que hospedaba partidos de primera que tenía una cabina móvil para el VAR. En todo el resto había fibra óptica a al predio de la AFA en Ezeiza, desde donde se realiza la asistencia tecnológica a los árbitros principales que están en los estadios. ¿Qué ocurrirá desde ahora? Según pudo reconstruir La Nación en este informe especial, el estadio Tapia está «certificado» tanto para tener una cabina de VAR en sus instalaciones como para la solución remota desde el predio de Ezeiza.