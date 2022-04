El gasoil es un 70% más caro al precio mayorista que en surtidores

En la misma línea, reclamaron que no es “lógico que el precio mayorista (a granel como se lo conoce) tenga un costo 70% más caro que en surtidores” y se preguntaron si “es normal que al valor ‘oficial’ en estaciones de servicio no se consiga la cantidad necesaria”. Actualmente el precio del litro mayorista se consigue en un precio cercano a los $180, mientras que a la venta de surtidores sale a $110.

Por ese motivo, apuntaron que no se pueden calcular las tarifas de transporte si los costos difieren tanto. “Esta situación genera irreparable quebranto tanto para el transporte de cargas como a las estaciones de servicio y hasta a los propios trabajadores y ciudadanos de a pie, ya que los precios, tarifas, salarios, etc. se rigen por valores ‘oficiales’ al parecer inexistentes y no por la ‘nueva realidad’ que nos demuestra que ahora también existe un ‘combustible paralelo o blue’”, añadieron.

“En consecuencia, genera incertidumbre ya que podría traer grandes dificultades para estos sectores que –unidos- se consideran más de 100.000 puestos de trabajo en la Provincia de Santa Fe y más de 10.000 empresas”, indicaron la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario, el Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos, el Sindicato de Conductores de Camiones de Santa Fe, el Sindicato de Peones de Taxis, la C.E.S.G.A.R, la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior y la ATTI.