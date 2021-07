A los 78 años, murió la actriz y vedette Gogó Rojo

A los 78 años, murió Gogó Rojo, multifacética artista considerada un ícono del teatro de revista. Sufrió un paro cardiorrespiratorio el lunes por la noche, mientras estaba en su casa de Recoleta. La noticia la confirmó la Asociación Argentina de Actores: "Con gran pesar despedimos a la actriz y vedette Gogó Rojo, de reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión en nuestro país y en España. Fue un ícono de la revista porteña junto a su hermana Ethel Rojo. Nuestras condolencias a sus seres queridos, acompañando su dolor".

Gladys del Valle Rojo Castro -así era el nombre que figuraba en su DNI- nació el 7 de diciembre de 1942 en Santiago del Estero, en una familia muy moderna para su época. Sus padres trabajaban en el rubro de la moda, mientras que su hermana mayor, Ethel, compartía su pasión por lo artístico. Juntas se formaron como bailarinas y coreógrafas y durante su adolescencia empezaron a darle forma a sus respectivas carreras.

A los 13 años, tras la separación de sus padres, se mudó a Buenos Aires junto a su mamá y su hermana y a los 16 debutó como bailarina de rock and roll en España. En el teatro de revista fue bailarina, media vedette y llegó a consagrarse como una de las grandes vedettes de la historia del teatro nacional.

En sus inicios trabajó con grandes del espectáculo, como Nélida Lobato y Nélida Roca. En los 70 saltó a la fama con Ethel por protagonizar un cuadro en el Maipo en el que salían completamente desnudas, con el cuerpo cubierto de brillos y también formaron parte de los sketches de humor de Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Jorge Portales.

El teatro y el cine se convirtieron en los medios en los que más cómoda de sentía y trabajó en televisión, pero en menor medida. También heredó el gusto por la moda de sus padres y tuvo su propio local, "Gogó", en el que vendía sus diseños para mujeres-

En 2008 logró superar un linfoma de Hodgkin que la tuvo a mal traer y tras su recuperación volvió al ruedo de la mano de José María Muscari. Protagonizó "Escoria, el lado B de la fama" con Cristina Tejedor, Julieta Magaña, Liliana Benard, Héctor Fernández Rubio, Paola Papini, Noemí Alan, Willy Ruano, Marikena Riera y Osvaldo Guidi. Y en 2012 sufrió un fuerte golpe anímico tras la muerte de su hermana.

Los últimos años los pasó alejada de los medios. "Yo no hago quilombos; no cuento mentiras en la TV.; no estoy en las mafias; no estoy en la joda; no tomo cafecito con nadie, por eso yo no trabajo. Es un problema desgraciado. No tengo amigos en el ambiente. Hay muchos egos, mucha hipocresía. Tengo muchos compañeros no amigos. Mi hermana se me fue y estoy sola. Teníamos una gran relación", dijo en una entrevista en 2016.

En 2019 visitó "Incorrectas", el ciclo que conducía Moria Casán en América TV y dio una entrevista en la que repasó su carrera, sus tres matrimonios -con el periodista Oscar Otranto, el empresario Clóvis de Azevedo y el compositor Adolfo Waitzman- y se emocionó al hablar de Ethel, su eterna compañera. "La extraño mucho a ella y a mi mamá. A veces hablo con ellas digo 'por qué se marcharon tan pronto', para mi están vivas", declaró.