Sin ventajas en Barrio Norte

EMPATE EN BARRIO NORTE

El equipo de "tiki" saboreaba el triunfo con diez hombres, pero llegó Vega para empatarlo

Sportsman comenzó ganando a través de Navarro a los 26 minutos de la segunda etapa, faltando sólo cinco minutos lo igualó Vega.

El árbitro Ciamarra, al decretar el final de los noventa, se lo observó rodeado de casacas albirojas reclamando varias jugadas que consideraron dudosas. En una calificación personal el colegiado no tuvo buen desempeño.

Sportsman tuvo que defender su equipo desde muy temprano, con diez hombres, por la expulsión de Sarzano por doble amonestación, ambas faltas claras. Primero una patada a Echegaray desde atrás y después un descontronazo con Cabrera que lleg"a a destiempo y tuvo que ver la tarjeta roja.

Sportsman debió luchar un partido friccionado, duro en mitad de cancha y con un rival de mucha experiencia.

En el primer tiempo hubo pocas situaciones de gol, un remate de Gaitán, otro que se fue razante, un tiro libre que pasó por arriba del horizontal y no hubo mucho más.

Un partido donde el equipo visitante en los primeros minutos manejó la pelota pero no supo qué hacer, sin profundidad ni claridad en los últimos metros.

Luego de la expulsión de Sarzano, Lombardo se posicionó más retrasado hasta concluir la primer parte.

En el segundo tiempo los de Barrio Norte quedaron bien afirmados en defensa con línea de tres, un Lombardo más adelantado jugando en su posición habitual, tratando de aguantar y salir rápido de contra.

Avanzini fue uno de los ingresados por la visita para avivar a este Atlético, pero en el encuentro fue un equipo inconexo, con poco peso ofensivo, más allá de los apellidos de Giacopetti y Miño adelante, poco pudieron hacer.

Lo claro fue un remate de Miño en el primer palo que Merciadri ataja muy bien, una de las jugadas más importantes en los primeros minutos del complemento.

Llegó el momento de las modificaciones donde el DT Ferri optó por variantes en ofensiva pero no le sirvió.

A los 26 minutos una escapada desde el sector derecho de Gaitán que desiquilibró por la banda mandó un pase para que el número 14, Navarro, que había ingresado desde el banco abriera el resultado en uno por cero. Sportsman aguantó, parecía que se llevaba los tres puntos pero en una de las últimas situaciones de peligro un centro cruzado de izquierda a derecha, aparece sólo casi dentro del área chica Vega, y definió con pierna derecha, pasando la pelota por debajo del cuerpo del uno sportsmista a los 40 minutos.

Transcurridos los minutos llega la expulsión de Vivanco por un golpe en el rostro a Gaitán.

El partido terminó "calentito" sobre el final donde jugadores de Atlético enfrentaron al juez Ciamarra para reclamarle jugadas dudosas.

Resultado previo, de la cuarta división, triunfo de 3 x 0 de la visita.

FORMACIONES :

Sportsman (1)

1- Emiliano Merciadri

2- Máximo Bolognese

3- Guido Carmana (A)

4- Agustín Sarzano (R)

5- Juan Doffi

6- Tomás Zanotti

7- Sebastian Rolando

8- Agustín Lombardo

9- Gabriel Gaitán

10- Gerónimo Zanotti

11- Juan Poli

..................................

12- Matías Pedrol

13- Juan Noca

14- Juan Navarro

15- Miguel Grighera

16- Emiliano González

Atlético Elortondo (1)

1- Alejandro Martín

2- Matías Cantero

3- Jeremías Cabrera

4- Franco Mathey (A)

5- Pedro Ferri

6- Diego Gonzalez Pereyra (A)

7- Darío Leonel Vega

8- Maximiliano Bertolini

9- Gabriel Giacopetti

10- Andres Echegaray (A)

11- Gustavo Miño

...............................................

12- Antonio Romero

13- Matías Vivanco (R)

14- Mariano Avanzin

15- Juan Piris

CAMBIOS : Sportsman......González x Poli - Navarro x Rolando - Grighera x Lombardo - Noca x G.Zanotti

Atl.Elortondo.....Avanzini x Cabrera - Vivanco x González - Piris x Bertolini - Spinelli x Miño

GOLES : 26´ ST Navarro (Sportsman) 1x0

40´ ST Vega (Atlét.Elortondo) 1x1

Árbitro : Germán Ciamarra

Líneas : Espíndola - Romero